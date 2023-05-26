洛阳推动民宿向高端化、特色化、精品化发展 助推乡村旅游提质升级

绿水青山，山野田园，走进一间民宿小院，赏花观景，体验农趣，享受慢节奏的生活……如今，乡村民宿不断涌现，成为我市文旅产业发展中的一抹亮色。

在栾川县陶湾镇伊源康养谷，游客住民宿，赏美景，亲近自然山水，畅享悠闲生活(资料图片) 洛报融媒·洛阳网记者 刘冰 摄

绿水青山，山野田园，走进一间民宿小院，赏花观景，体验农趣，享受慢节奏的生活……如今，乡村民宿不断涌现，成为我市文旅产业发展中的一抹亮色。

2023全省文旅文创发展大会提出，用好山水资源，以太行山、伏牛山、大别山地区为重点，提质发展乡村旅游，着力打造精品民宿。当前，我市大力推动民宿向高端化、特色化、精品化发展，一批精品民宿在青山绿水间“百花齐放”，吸引越来越多游客奔赴乡村里的“诗和远方”。

发展“民宿+” 解锁乡村旅游新场景

初夏时节，走进栾川县重渡沟景区，风格各异的民宿点缀于茂林碧水间，吸引来自天南海北的游客到这里观光、休闲、度假。

竹编制作、槲包体验、剪纸、绳艺……景区内的不少民宿推出“民宿+非遗”项目，丰富的主题吸引了不少游客入住体验。“远离城市喧嚣，享受悠闲时光，K歌、做手工、亲子娱乐……在一个民宿里就能玩一天，让人来了就不想走。”在重渡沟景区游玩的郑州游客张亚军对这里的民宿赞不绝口。

走进栾川县陶湾镇伊源康养谷，青山层层环绕，伊河蜿蜒流淌，豫西特色民宿散落于青山绿水之间，这里依托独特的山水资源，建设登山步道、漂流设施等，发展“民宿+户外运动”，打造乡村旅游新场景。

以民宿为载体，栾川县积极探索“民宿+”模式，发展“民宿+农事体验”“民宿+户外运动”“民宿+非遗展演”等项目，带给游客全新的体验。栾川县有关负责人表示，该县将坚持高品质定位，大力实施“百村千宿”计划，丰富“民宿+”模式，推动民宿建设提升、民宿业态丰富、民宿消费升级，推动乡村旅游向乡村旅居转变。