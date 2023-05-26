“落魄美食家”杜甫的夏令菜

天热没胃口，不如试试洛阳老乡杜甫推荐的特色凉面：槐叶冷淘。

天热没胃口，不如试试洛阳老乡杜甫推荐的特色凉面：槐叶冷淘。

杜甫一生漂泊，走遍大江南北，尝尽人间百味，曾在京城见识过宫廷盛宴，也曾在逃亡路上吃糠咽菜；曾与李白哥哥在洛阳桥头开怀畅饮，也曾与乡野村夫分享廉价“二锅头”。

身为“落魄美食家”，杜甫推荐的夏令菜，错不了！

来一碗大唐凉面

古人称凉面为“冷淘”。相传，冷淘的起源与女皇武则天有关。武则天吃热面条烫伤了舌头，御厨惶恐，遂潜心研制出了过水凉面。

杜甫爱吃的槐叶冷淘是古时很流行的一种凉面。槐叶性凉，败火生津。用嫩槐叶捣汁和面，做成碧绿的面条，煮熟后放入冰水浸漂，捞出来浇上熟油，放入水井或冰窖冷藏，吃时用调料拌匀，绿莹莹，凉丝丝，实乃人间美味。

在唐代以前，夏天冰块是奢侈品，只有王公贵族才有条件冬日储冰，夏日享用。《唐六典》里说，槐叶冷淘原是宫廷小吃。每逢夏日，宫中会供应凉面，给上朝的高官当工作餐。后来，宫廷冷淘传到了民间，风靡各地。

杜甫幼年丧母，住在洛城的姑妈家。洛阳人爱吃面，夏天估计会三天两头做冷淘。“青青高槐叶，采掇付中厨”，新面和着槐叶汁做出的冷淘，用杜甫的话说那是“碧鲜俱照箸”“经齿冷于雪”，大家都喜欢，吃罢一碗还想再来一碗，手快有手慢无，“加餐愁欲无”。

唐宋往后，凉面花样翻新，有用树叶、花瓣、蔬菜做汁的，有用鳜鱼、鲈鱼、虾肉做浇头的。文人王禹偁吃过甘菊汁和面做的冷淘，“芳香敌兰荪”。

“吃货”苏轼和杜甫一样偏爱槐叶冷淘。老苏曾带着白酒和鲈鱼去同事詹范府中做客，詹使君招待他吃了一顿槐叶冷淘，“青浮卵碗槐芽饼，红点冰盘藿叶鱼”，有酒有鱼有凉面，老苏心满意足，直叹“醉饱高眠真事业，此生有味在三余”。

“三余”意为闲暇时光。三国时期的董遇认为，“冬者岁之余，夜者日之余，阴雨者时之余”，一年之中的冬天、一天当中的夜晚、四季之间的阴雨天都是难得的休闲时光。

没有什么烦恼是一碗可口的凉面解决不了的。闲来无事，吃饱了睡个舒坦觉，人生真美好！

找一个默契的“饭搭子”

杜甫爱吃的夏令菜大都是爽口凉菜，比如凉拌藕丝什么的。

他在《陪诸贵公子丈八沟携妓纳凉晚际遇雨》中提到，一帮公子哥儿带着歌舞妓避暑游玩，他在旁作陪。“竹深留客处，荷净纳凉时。公子调冰水，佳人雪藕丝。”贵公子和佳人用冰块调冷饮、拌藕丝，大家吃吃喝喝，欢声笑语不断，突如其来的一阵雨非但不扫兴，反而平添了几分诗情画意。

杜甫求职多年，梦想着辅佐君王，实现抱负，“致君尧舜上，再使风俗淳”。然而追梦之旅很不顺，他屡屡碰壁，找不到像样的工作，交不起房贷买不起车，只能“朝扣富儿门，暮随肥马尘”，藏起自尊，逢迎权贵，在夹缝中寻找机会。

陪贵族应酬是杜甫的日常生活片段。“残杯与冷炙，到处潜悲辛。”满桌山珍海味，不过是充斥着虚情假意的“社交饭”，食之无味。

杜甫在各色名流府中吃过不少高档菜，比如他在何将军家尝到的“鲜鲫银丝脍，香芹碧涧羹”等，可他最难忘的，还是贵族们不屑一顾的“大路菜”。

安史之乱爆发后，中原战乱不休，杜甫四处逃难，“充肠多薯蓣，崖蜜亦易求”，路上吃到的一口野蜂蜜都让他满心欢喜。

他曾大病一场，穷困潦倒，人憎鬼嫌。老朋友王倚古道热肠，虽然自家不富裕，却赊米、买酒，亲自下厨，费尽心思为老杜张罗了一顿美食。这份真挚的情谊，令杜甫感怀不已，不停念叨“但使残年饱吃饭，只愿无事常相见”。

故友卫八招待杜甫的那顿家常饭，更是好吃到让老杜流泪。那天，老杜在异乡与20多年未见的卫八重逢，两人喜不自禁，相携到老卫家聊天叙旧，“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”，多么美好。

在《赠卫八处士》中，杜甫动情地描绘了那晚的场景：“人生不相见，动如参与商。今夕复何夕，共此灯烛光。少壮能几时，鬓发各已苍。访旧半为鬼，惊呼热中肠……”

人生无常，难得相见，当年的少年郎如今已白发苍苍。共同认识的老朋友多半已过世，咱老哥俩明日一别，山高水长，世事苍茫，再相见亦不知是何时。

这是我这辈子吃过最好的一顿饭！因为陪我吃饭的人是你！（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）