洛阳汉服：有“颜值”更有气质 有氛围更有故事

在2023河南省文旅文创发展大会上，全国各地的文旅大咖相聚洛阳。在观摩考察活动中，一句句由衷赞叹，透出对洛阳汉服文化的欣赏和喜爱。

穿汉服迎宾客

“洛阳汉服美不只是‘拍照走人’，而是让人想静下心来听听背后的故事。”

“不仅感受到汉服氛围，而且能了解背后的礼仪文化，感受到中华礼仪之邦的风范。”

“全国哪里都有汉服，但很少像洛阳这样有底蕴。”

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在2023河南省文旅文创发展大会上，全国各地的文旅大咖相聚洛阳。在观摩考察活动中，一句句由衷赞叹，透出对洛阳汉服文化的欣赏和喜爱。

从行唐式汉礼，到展现非遗传承，再到不同历史时期汉服“大观”，在2023河南省文旅文创发展大会观摩考察活动中，洛阳汉服是随处可见的亮丽风景，更是俯拾皆是的历史文化，内涵更加凸显，成功圈粉嘉宾、爆红网络。

内涵，源自礼仪的升华

两手交于胸前，左手握住右手，右手拇指上翘……6月29日下午，考察团大巴开出隋唐洛阳城国家遗址公园天堂明堂景区时，8位身穿唐式汉服的“汉服小姐姐”一字站立，集体行唐式叉手礼，吸引嘉宾纷纷拿起手机拍照留念。

该视频在洛阳晚报抖音号、视频号播发后，不到一天播放量达到156万！“洛阳汉服太讲究细节了”“不只是一种服装，更是古道热肠”“尽显礼仪之邦风范”……网友热情洋溢的评论中，“洛阳汉服”魅力凸显。

所谓“衣冠上国，礼仪之邦”，汉服从来都是和礼仪相捆绑。“我们员工穿汉服、行汉礼已经融入工作日常。”隋唐洛阳城景区市场营销部副经理赵奕鼎说，从讲解员到售票员，甚至保安、保洁，都有正装、汉服两套服装。在重大节庆表演、团体游客接送时，行叉手礼对游客表示尊重已成为常态。

同样，在观摩考察组成员入住的牡丹城酒店，见到宾客，身着汉服的迎宾人员会双手平伸，指尖交错，举手至额，欠身行礼表达敬意。“希望用充满仪式感的传统礼仪，让每一位到洛阳的游客沉浸式感受传统文化的魅力。”酒店工作人员说。

内涵，源自非遗的传承

“大家游览完毕后，可以很容易看到我，因为我是今天唯一穿洛阳非物质文化遗产——唐式大袖衫的向导。”在路线考察首站大河荟，来自二里头夏都遗址博物馆的讲解员孙晨娇此话一出，顿时引起了嘉宾的兴趣。

孙晨娇介绍，唐式大袖衫是盛唐以后，胡服影响衰弱后所流行开来的服饰，袖宽往往四尺以上，中晚唐时期上升为贵族礼服，多在重要场合穿着。眼前的宽袍大袖，华美飘逸，是洛阳非遗项目“唐式大袖衫”传承人张志晓的作品。从查找历史文献，到绘图、制版、选料、校对、裁剪、缝制，前后需要20多道工序，技艺复杂，华丽端庄。

“穿上大袖衫，就是想让省内外游客看到，洛阳原汁原味的汉服非遗技艺长什么样，这是独一无二的洛阳汉服文化所在。”孙晨娇说。