以创新促转型，洛阳未来值得期待——访永城市芒砀山旅游景区管委会主任张福光

6月30日，河南省永城市芒砀山旅游景区管委会主任张福光告诉记者，两天时间，跟随考察团走访了洛阳的众多“打卡地”，其中，隋唐大运河文化博物馆内丰富的展品和现代化的展陈技术，给他留下的印象非常深刻。

6月30日，河南省永城市芒砀山旅游景区管委会主任张福光告诉记者，两天时间，跟随考察团走访了洛阳的众多“打卡地”，其中，隋唐大运河文化博物馆内丰富的展品和现代化的展陈技术，给他留下的印象非常深刻。

“了解隋唐大运河带来的都市繁荣和文化交流，展示位于隋唐大运河中心的洛阳的城市地位和大运河开凿的背景和技术成就，更能激发当代人对洛阳未来发展的信心，非常有意义。”他说。

张福光说，芒砀山旅游景区正在打造和汉文化相关的博物馆，一趟洛阳之行，自己收获不少。比如，洛阳创新打造一系列沉浸式文旅新场景、新业态，让游客从“看景”到“入景”，从单纯的观光向可参与、可互动的沉浸式体验转变，以及依托虚拟现实、场景塑造、全息投影、智能交互等技术打造的沉浸式文旅项目，都令人耳目一新。

“整体印象非常好。”对于洛阳文旅产业的发展情况，张福光用一句话进行概括。他说，比如参观龙门石窟景区时，不仅整体管理非常到位，细节服务也很好。洛阳正大力发展新文旅业态，打造全国沉浸式文旅目的地。洛阳以创新促转型，未来值得期待，祝愿这座古都继续走好新文旅产业发展之路，推动文旅产业转型发展不断取得新成效。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图）