6月30日下午，作为2023全省文旅文创发展大会的重要内容，“探寻夏都，解读最早中国”—河南夏文化主题线路推广活动在二里头夏都遗址博物馆启动。

“探寻夏都，解读最早中国”河南夏文化主题线路推广活动启动

王战营出席并宣布活动启动

黄东升、徐衣显出席

6月30日下午，作为2023全省文旅文创发展大会的重要内容，“探寻夏都，解读最早中国”—河南夏文化主题线路推广活动在二里头夏都遗址博物馆启动。

省委常委、宣传部长王战营出席并宣布活动启动。省文旅厅厅长黄东升、市长徐衣显等参加活动并致辞。中国社会科学院学部委员、历史学部主任、中国考古学会理事长王巍发表视频致辞。

黄东升在致辞时表示，夏朝是中国历史文献记载的第一个王朝，夏文化是中华文明探源的关键节点。近年来，河南省依托省考古研究院，成立夏文化研究中心，扎实推进夏文化遗址考古挖掘、课题研究工作。下一步，河南省将深入贯彻习近平总书记关于中华文明探源工程重要指示精神，站在溯源华夏历史、建设中华民族现代文明的高度上认识文物考古工作，以二里头遗址为核心，谋划建设夏商文明考古研究中心，加快推进省文物考古研究院重塑性改革，引育顶尖人才、做强科研团队、建强“考古豫军”，大力推进博物馆群建设和考古遗址公园建设，解开“何以中国”密码，回答“宅兹中国”疑问，为坚定文化自信、实现文化自强提供有力支撑。

徐衣显在致辞中表示，何以为尊、宅兹中国，千年古都、华夏圣城。洛阳坚持守正不守旧、尊古不复古，保护为先、传承活化，时尚创新、沉浸体验，更多文物遗产穿越古今、焕新出彩，成为网红打卡地、文旅新地标。赫赫夏都、最早中国，探源文明、追寻根脉。洛阳牢记殷殷嘱托，担当文明探源中坚力量，倾力打造二里头夏都遗址博物馆和考古遗址公园，一件件承载灿烂文明的“中国之最”，晋身华夏考古的“实力网红”。行走河南、读懂中国，鉴古知今、守正创新。洛阳坚定自信自强，担当历史使命，以守正创新的正气和锐气，打造文化传承发展的“洛阳样本”，让中华文明绽放更加灿烂夺目的时代光芒，照亮现代化洛阳重振辉煌之路。

活动对河南夏文化主题线路进行发布和解读。知名历史文化博主房博分享自媒体达人在“文物活化”“博物馆研学”等内容领域的心得体会。

内蒙古自治区文旅厅一级巡视员王雪峰、河南省文旅厅副厅长周耀霞、河南省文物局局长任伟等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 孙小蕊)

【又讯】

6月30日下午，市长徐衣显率队到偃师区虎头山客家先民南迁纪念碑和首阳山森林公园调研。他强调，要以高质量筹备世界客属第33届恳亲大会为重要契机，围绕铸牢中华民族共同体意识这一主线，聚焦“寻根·拜祖”“客家·回家”鲜明主题，深入挖掘客家历史文化资源，加快建设汉魏故城遗址博物馆、客家先民首次南迁出发地纪念碑广场等重大项目，打造客家人寻根溯源的精神新地标，叫响“客家祖地、根在河洛”品牌。要坚持规划先行、科学布局，突出绿色惠民、生态富民，数量和质量统一，增绿和增效兼顾，植树和护绿并重，绿化和休闲相融，打造群众观光赏景、休闲娱乐、健身运动的好场所、好去处。(郭旭光 郭飞飞)