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“百万学子游河南”研学活动启动仪式举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.30 21:14

　　6月30日下午，“百万学子游河南”研学活动启动仪式在“东方博物馆之都”研学营地举行。

　　近年来，我省培育了一批研学旅游新业态、新模式、新产品，研学旅游产业进入快速发展阶段，研学旅游产品体系建设成效明显，“行走河南·读懂中国”研学旅游品牌影响力不断提升。本次活动旨在向社会展示我省研学旅游取得的成效以及未来发展重点，吸引海内外学子在“老家河南”亲近自然，了解历史，感悟文化，进一步提升“行走河南·读懂中国”研学旅游品牌的知名度和影响力。

　　启动仪式上，郑州、开封、洛阳三市的“研学旅游产品推介官”进行了研学旅游产品推介。近年来，洛阳抢抓文旅产业新风口，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，深挖旅游资源，丰富研学元素，着力打造独具特色的沉浸式研学旅游体系。全市现有研学旅游精品线路14条、研学基地68家、研学承办机构38家、研学导师300多名，形成了从课程研发、基地建设、导师培训到市场营销的产业链条，打造了集研学旅行活动备案管理、课程和线路发布、教学效果测评等为一体的全流程服务体系。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华/文 张怡熙/图 通讯员 赵夏楠)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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