发放1200万元文商旅消费补贴、乘飞机免费游洛阳、穿汉服免费游景区……洛阳市文旅促消费若干政策举措发布

30日晚，作为2023河南省文旅文创发展大会子活动之一，“古都夜八点”文旅消费季点亮活动启动仪式在涧西区广州市场步行街举行。

30日晚，作为2023河南省文旅文创发展大会子活动之一，“古都夜八点”文旅消费季点亮活动启动仪式在涧西区广州市场步行街举行。

活动以“古都夜八点 点亮洛阳城”为主题，组织各县区围绕“古都夜八点”主题，突出“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，举办文创市集、美食畅享、非遗展演、街头艺术表演、剧本娱乐体验、汉服换装打卡等特色文旅消费活动，刺激文旅消费需求，繁荣夜间文旅市场，促推文旅消费提质扩容。活动采取“1+N”的联动模式，以广州市场步行街为主会场，展播各大集聚区的文旅消费季点亮仪式，文旅消费新业态、新场景以及文旅促消费活动场景等，为“夜经济”注入新活力。

启动仪式上，洛阳市文旅促消费若干政策举措发布。

推出文旅消费惠民政策

一是结合国家文旅部组织开展的“百城百区 金融助力”文旅促消费活动，联合建行洛阳分行建行生活APP发放1200万元文商旅消费补贴，对文旅、商务等消费进行补贴。

二是持续扩大洛阳旅游年票惠民力度，开展“旅游年票特价购”活动。在全市夜间文旅消费集聚区、旅游休闲街区，以相声新势力等小剧场新业态新产品惠民消费为重点，对旅游年票用户推出票价优惠活动。

三是组织开展“伏牛山水 清凉一夏”系列文旅惠民活动，推出“盛夏有约·惠享栾川”暑期消费季百万消费券促消费活动。组织红山欢乐谷、广州市场步行街、洛城中街等文旅消费集聚区、旅游休闲街区等，推出“全城惠玩节—嬉水季”“潮FUN生活，放肆夏夜”烧烤啤酒节、乡村文化旅游节等惠民消费活动，门票、住宿、餐饮等享受打折优惠。

推出景区门票减免政策

一是2023年6月20日——2024年6月20日，面向乘飞机抵达洛阳的非洛阳户籍旅客，组织全市66家A级旅游景区开展“乘飞机免费游洛阳”活动。

二是今年暑假期间，组织老君山、白云山、龙潭大峡谷、隋唐洛阳城、关林、天河大峡谷、王府竹海、青要山、花果山、爱和小镇等景区，针对2023年初高中毕业生推出“持准考证免费游”活动。

三是今年暑假期间，组织鸡冠洞、龙裕湾、养子沟、龙凤山古镇、恐龙国家地质公园等景区推出“穿汉服免费游”活动，可享受门票优惠等政策。

举办特色文旅促消费活动

一是举办“畅游一夏 乐享古都”文旅消费季活动，开展“古都夜八点 点亮洛阳城”“美好生活露营季”“国风起洛阳 华裳耀神都”2023洛阳华服文化季等主题活动，周周有活动、月月有亮点。在老君山、白云山、重渡沟、隋唐洛阳城、洛邑古城、隋唐大运河博物馆、洛阳博物馆等热门旅游打卡景区景点，举办音乐节、实景演艺、露营季、研学游、汉服秀、艾草文化节等丰富多彩的促消费活动。

二是组织景区、酒店等文旅企业参加全省“黄河韵·古都情·随心行”文化和旅游专项促消费活动。凭郑汴洛“三点一线”高铁套票购买记录和凭证，享受A级景区首道门票五折优惠，星级酒店不高于门市价七折优惠。

三是开展洛阳文旅“新潮向”系列评选活动，评选“洛阳十佳宝藏餐吧”“洛阳十大伴手礼”“洛阳十大文旅新地标”，扩大影响力，提升消费力。在“洛阳旅游”自媒体矩阵发布32个汉服打卡点、8个流行汉服款式，加持汉服热度效应，拉动相关消费持续“活”与“火”。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）