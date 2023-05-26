洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2023河南省文旅文创发展大会签约仪式举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.30 18:26
 

2023河南省文旅文创发展大会签约仪式举行
王战营、张敏出席 洛阳两个重点项目现场签约

　　6月30日，2023河南文旅文创发展大会签约仪式在洛阳举行。本次大会签约共梳理41个重点文旅项目，投资总额525.6亿元。其中，洛阳与万达集团签约的文旅小镇项目、与华强方特集团签约的洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目备受关注。

　　省委常委、宣传部部长王战营，副省长张敏出席签约仪式。

　　出席签约仪式的嘉宾还有：华强方特集团总裁刘道强、万达集团首席副总裁刘海波、南航集团党组副书记罗来君、洲际酒店集团大中华区副总裁兼首席企业事务官陆海清等。

　　签约仪式上，10个重点文旅项目和11个重大“引客入豫”项目进行现场签约，投资总额365.8亿元。据了解，此次签约的重点文旅项目既包括文物数字化开发、文化创意园区建设等文化类项目，也涉及旅游度假区建设、旅游酒店民宿打造等旅游类项目，既有旅游景区开发、文商旅综合体建设等传统业态，也有元宇宙基地、沉浸式演艺等新业态。11个重大“引客入豫”项目由我省文旅部门、文旅企业与头部旅行商、知名OTA平台、重点客源地文旅部门等进行签约，也将为洛阳文旅消费市场带来更多利好。

　　作为洛阳联合华强方特集团打造的大型主题乐园，洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目预计总投资48亿元，将以五千年华夏文明传承为主线，充分结合洛阳特色文化，依托现代高新技术，采用参与、互动、体验等形式，打造一个独具特色的大型高科技文化旅游项目，让经典中华文化元素与高科技融合，激发出新的活力。

　　省文旅厅厅长黄东升、省发改委主任马健、省商务厅厅长王振利，兄弟省市文旅部门相关负责同志，重点文旅企业、投资商、运营商、旅行商、航空公司代表等参加签约仪式。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 白云飞/文 李卫超/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    重症中暑很危险，可以这样预防
    重症中暑很危险，可以这样预防
    重症中暑很危险，可以这样预防
        “提到中暑大家可能不陌生，今天说的这三种‘热’病，都是中暑了。”市第一人民医院急诊科主治医师陈治勋说...
  • ·爱吃凉菜不？送你一份“健康清单”
  • ·糖友旅游这样做 心情舒畅血糖稳
  • ·家有小宝的请注意 这两个病“联手作案”了
    		•
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 总投资48亿元！洛阳方特“华夏历史文...
  • 2023河南省文旅文创发展大会城市文旅...
  • 进入第二天行程！文旅部门、企业、旅...
  • “行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第...
  • 快讯！2023河南省文旅文创发展大会在...
  • 注意防范！洛阳市气象台发布高温橙色预警
  • 沉浸式文旅变“看景”为“入景”
  • “行走河南·读懂中国”主题旅游线路发布
  • 军队、公安、司法、消防院校面试、体...
  • 穿越古都时空 豫见万象生晖【高清图集】
    		•
    百姓呼声
    恶性肿瘤在不在大病医保的报销范围？
    购车补贴申请能否追加？市商务局回复
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    隋唐园荷花

    荷色迷人

    夏日河畔美景

    荷韵
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605