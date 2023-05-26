6月30日，2023河南文旅文创发展大会签约仪式在洛阳举行。本次大会签约共梳理41个重点文旅项目，投资总额525.6亿元。其中，洛阳与万达集团签约的文旅小镇项目、与华强方特集团签约的洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目备受关注。

2023河南省文旅文创发展大会签约仪式举行

王战营、张敏出席 洛阳两个重点项目现场签约

6月30日，2023河南文旅文创发展大会签约仪式在洛阳举行。本次大会签约共梳理41个重点文旅项目，投资总额525.6亿元。其中，洛阳与万达集团签约的文旅小镇项目、与华强方特集团签约的洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目备受关注。

省委常委、宣传部部长王战营，副省长张敏出席签约仪式。

出席签约仪式的嘉宾还有：华强方特集团总裁刘道强、万达集团首席副总裁刘海波、南航集团党组副书记罗来君、洲际酒店集团大中华区副总裁兼首席企业事务官陆海清等。

签约仪式上，10个重点文旅项目和11个重大“引客入豫”项目进行现场签约，投资总额365.8亿元。据了解，此次签约的重点文旅项目既包括文物数字化开发、文化创意园区建设等文化类项目，也涉及旅游度假区建设、旅游酒店民宿打造等旅游类项目，既有旅游景区开发、文商旅综合体建设等传统业态，也有元宇宙基地、沉浸式演艺等新业态。11个重大“引客入豫”项目由我省文旅部门、文旅企业与头部旅行商、知名OTA平台、重点客源地文旅部门等进行签约，也将为洛阳文旅消费市场带来更多利好。

作为洛阳联合华强方特集团打造的大型主题乐园，洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目预计总投资48亿元，将以五千年华夏文明传承为主线，充分结合洛阳特色文化，依托现代高新技术，采用参与、互动、体验等形式，打造一个独具特色的大型高科技文化旅游项目，让经典中华文化元素与高科技融合，激发出新的活力。

省文旅厅厅长黄东升、省发改委主任马健、省商务厅厅长王振利，兄弟省市文旅部门相关负责同志，重点文旅企业、投资商、运营商、旅行商、航空公司代表等参加签约仪式。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 白云飞/文 李卫超/图)