“期待与洛阳牵手讲好‘黄河故事’”——访宁夏回族自治区文化和旅游厅产业发展处副处长高文

“洛阳文旅产业发展变化巨大。”30日，宁夏回族自治区文化和旅游厅产业发展处副处长高文，说起8年前来过洛阳，与这次来洛看到的变化，显得意外又惊喜。

“洛阳文旅产业发展变化巨大。”30日，宁夏回族自治区文化和旅游厅产业发展处副处长高文，说起8年前来过洛阳，与这次来洛看到的变化，显得意外又惊喜。

在高文看来，作为中国建都最早、历时最长、朝代最多的古都，洛阳的历史文化底蕴之丰富，在全国范围内可谓十分罕见。更难能可贵的是，洛阳用业内前沿的文旅发展理念来发掘、包装、运营历史文化资源，在文化和旅游的融合发展中，不断放大了历史文化的价值，也站上了当下文旅业态的风口。

以这次考察的隋唐大运河文化博物馆为例，博物馆结合浮雕、沙盘、模型、壁画、多媒体等手段，将现代科技与古老文物相结合，引人入胜。同时开展“博物馆奇妙夜”剧本杀等特色活动，让游客沉浸在新潮玩法中，深度体验大运河历史文化，也让更多人产生“为一座博物馆而来这座城”的冲动。“这样的博物馆建设理念和成效，印证了‘现在的旅游经济是创意经济’的观点，值得宁夏各地市借鉴。”高文说。

在深化合作方面，高文认为，洛阳和宁夏各地市同处于沿黄地区，在保护传承弘扬黄河文化方面拥有很多共同语言，并且在旅游资源方面具有较强的差异性和互补性，有广阔合作的空间。未来，洛阳和宁夏各地市可以通过合办论坛、展会等形式，交流经验、探讨合作，共同讲好厚重而多彩的“黄河故事”。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）