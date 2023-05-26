启动仪式总导演揭秘台前幕后！路红莉：“欢迎大家来我家”

29日晚，“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式在洛举行，晚会以美轮美奂的场景、多元本土的节目，勾勒出古都洛阳盛世隋唐的万千气象。

29日晚，“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式(以下简称启动仪式)在洛举行，晚会以美轮美奂的场景、多元本土的节目，勾勒出古都洛阳盛世隋唐的万千气象。

这场晚会的惊艳“面世”，离不开晚会总导演路红莉的深耕细作。作为一名洛阳人，此次晚会对她来说有何特殊意义？她眼中的“老家河南”洛阳是何模样？30日，洛报融媒记者对路红莉进行了专访。

通过这台晚会向世界表达“欢迎大家来我家”

如果说近年来频频“出圈”的河南卫视“奇妙游”系列节目是卫视晚会中的“顶流”，那么，作为该系列节目总导演的路红莉，当之无愧就是那个“顶流”背后的女人。

在被问及创作“奇妙游”系列节目和执导此次启动仪式的感受有何不同时，路红莉表示，从《唐宫夜宴》到《洛神水赋》，从《龙门金刚》到《云窟万象》，洛阳元素早已在河南卫视的“奇妙游”系列贯穿始终，但此次在洛阳执导启动仪式，对她来说，更像是在自家门口开门迎宾，“充满自豪感地、更为直接地向世界推介我的家乡。”

生长在洛阳，路红莉坦言，自己有着很深的“洛阳情结”——她不仅想让全世界更多人了解洛阳厚重的历史和文化底蕴，还想让他们真正走进这里，感受洛阳人的质朴与热情。

“我想通过这个节目传达的就是一种‘欢迎大家来我家’的感觉。”路红莉说，“老家河南”其实也是一种城市友好度的体现，她希望借这台晚会让更多来到河南的游客有一种温馨的情感体验，所以这才有了晚会结束时所有人齐声呼喊“行走河南，读懂中国，洛阳欢迎你”的场景设计。