总投资48亿元！洛阳方特“华夏历史文明传承创新示范园”项目签约【视频】

30日上午，2023河南文旅文创发展大会签约仪式举行。

30日上午，2023河南文旅文创发展大会签约仪式举行。

仪式上，洛阳方特“华夏历史文明传承创新示范园”等10个重点文旅项目、11个重大“引客入豫”项目正式签约。

据悉，洛阳方特“华夏历史文明传承创新示范园”项目预计总投资48亿元，将以五千年华夏文明传承为主线，充分结合洛阳特色文化，依托现代高新技术，采用参与、互动、体验等形式，打造一个独具特色的大型高科技文化旅游项目，让经典中华文化元素与高新科技融合，激发出新的活力。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊/文 记者 李卫超/图）