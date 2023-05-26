见证“行走河南·读懂中国”品牌融“新”焕“彩”

昨晚，古都洛阳，“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会盛装启动。

启动仪式现场

夜空为穹顶，遗址当舞台，宫阙作背景。

暮色中的隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池，华灯初上、流光溢彩、美轮美奂。潋滟的水波，倒映着瑶光殿的巍峨楼阁，勾勒出古都洛阳盛世隋唐的万千气象。

昨晚，古都洛阳，“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会盛装启动。天南海北的嘉宾朋友、文旅大咖会聚一堂，以洛阳这座“千年古都”为窗口，开启一场“天地之中”的精彩旅程，共同见证“行走河南·读懂中国”品牌融“新”焕“彩”。

九洲池是隋唐洛阳城宫城内重要的皇家池苑，是中国古代皇家园林的杰出典范。20时许，与会嘉宾由九洲池正南门步入景区。宽阔的御道两侧，身着唐风汉服的表演者手持宫灯、揖礼相迎，宛如穿越千年，重回盛唐。

罗衣飘飘，轻裾随风，以龙门石窟艺术为创作元素的古典舞《万象生晖》，拉开了启动仪式的帷幕。蹁跹曼妙的舞姿、震撼大气的水幕电影，再现美轮美奂的石窟艺术之美，带来古今碰撞的视觉盛宴。

黄河文化是中华文化的主根主脉。“行走河南”就是一场追溯中华文明起源、形成、发展历史脉络的心灵之旅。伴随着河洛大鼓的古韵唱腔和歌曲《豫见》的悠扬歌声，身着融入古老仰韶文化等纹饰服装的舞者，穿越时空，踏歌而来，让人领略东方意象，欣赏千般美好。

作为中国古代文化宝库中的一颗璀璨明珠，诗词令无数人魂牵梦绕。“明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，听取蛙声一片。七八个星天外，两三点雨山前。旧时茅店社林边，路转溪头忽见。”当宋代诗人辛弃疾的《西江月·夜行黄沙道中》，以清新轻快的阿卡贝拉形式唱出来，让大家耳目一新，从不同的艺术维度彰显了诗词之美。

接着，一群从《诗经》里走出的姑娘，在水边盈盈起舞。“野有蔓草，零露漙兮。有美一人，清扬婉兮……”舞蹈《洛水伊人》让宾客们无不为浪漫的吟诵、唯美的舞姿所折服。特别是，舞者手拿竹竿当桨，脚踩楠竹为舟，在水面上从容起舞，上演“一苇渡江”非遗绝技，让大家赞叹不已。

中华武术博大精深，一场《中国功夫》震撼表演令人大呼过瘾。少林刚劲有力，太极以柔克刚，一招一式尽显传统武术文化的深厚底蕴，也打出了文旅融合发展势如破竹的豪情与气势。

在“行走河南·读懂中国”舞台艺术呈现的过程中，文旅品牌主旨推介、专家学者文化阐释、全球文旅创作者和文旅达人推介河南等环节穿插进行，为大家送上了丰盛的文化“大餐”。

一时今夕会，万里中原情。21时45分许，活动在《欢迎来我家》的欢快旋律和舞步中落下帷幕。此刻，绚丽的烟花绽放夜空，与隋唐洛阳城国家遗址公园交相辉映。

亲爱的朋友，古都洛阳、老家河南向您发出邀约：行走河南，读懂中国！(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李东慧 孙小蕊/文 张怡熙/图)