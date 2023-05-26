丰富文旅业态 发展全域旅游——访辉县市委书记李继游

“这次到栾川观摩考察感受很深，感觉需要学习的地方有很多。”昨日，新乡市辉县市委书记李继游在接受记者采访时说，栾川文旅产业发展的思路很清晰，政府的支持力度很大，群众的参与度也很高，收到的效果非常明显。

游客在洛邑古城沉浸式游览 （资料图片）

“这次到栾川观摩考察感受很深，感觉需要学习的地方有很多。”昨日，新乡市辉县市委书记李继游在接受记者采访时说，栾川文旅产业发展的思路很清晰，政府的支持力度很大，群众的参与度也很高，收到的效果非常明显。

辉县市是一座有3000多年历史、集壮美太行山水和厚重文化底蕴于一体的历史文化名城，旅游资源十分丰富，目前拥有八里沟、万仙山、宝泉、关山等7个A级旅游景区，已成为不少省内外游客一览太行山美景的首站“打卡地”。

李继游说，栾川县坚持以市场化运营思维推动乡村旅游提质增效，以运营思维和市场化方式破解资源资产利用不活、群众参与度不高等问题，打造了沉浸式演艺、旅居康养、民宿露营等一系列文旅新业态，增强了游客的旅游体验，促进了旅游消费，县域文化旅游吸引力越来越强，这些文旅产业发展经验都很有借鉴意义。

李继游表示，下一步将认真贯彻落实好全省文旅文创发展大会精神，总结好这次观摩经验，以促进文旅文创融合发展为主线，深耕“民宿+”乡村旅游产业，同时进一步丰富休闲度假等文旅新业态，建设一批全国重要的康养基地，加快发展全域旅游，推动文旅文创高质量融合发展。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）