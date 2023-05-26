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新业态、新场景 激发县域旅游新活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.30 08:40

《知道·老君山》沉浸式演艺

　　一个个文旅新业态不断涌现，丰富游客沉浸式体验；一栋栋依山傍水而建的乡村民宿特色十足，吸引众多游人体验乡村“慢生活”；一家家知名企业进驻剧本娱乐产业园，助力洛阳打造中国“剧本娱乐之都”……

　　昨日，2023河南省文旅文创发展大会县域旅游实地观摩活动举行。观摩人员走进栾川县老君山、重渡沟，以及大河荟、洛邑古城等景区，实地考察我市文旅新业态、新场景等打造情况，感受我市新文旅发展的强劲脉动。

重渡沟特色文旅产品

　　当前，文旅产业发展正在从观光旅游向沉浸式体验转变，丰富沉浸式文旅新业态、新场景，成为不少景区吸引游客的流量密码。

　　打卡十里画屏、观光云梯等网红景点，观赏《知道·老君山》沉浸式演艺，观看国风舞蹈、古琴舞剑等实景表演……在老君山景区，丰富的沉浸式文旅业态引来观摩人员纷纷点赞。

　　围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，栾川县推动各景区布局沉浸式文旅项目，丰富游客沉浸式体验，实现由传统的观光型旅游向沉浸式体验式旅游的转型。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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