新业态、新场景 激发县域旅游新活力

昨日，2023河南省文旅文创发展大会县域旅游实地观摩活动举行。观摩人员走进栾川县老君山、重渡沟，以及大河荟、洛邑古城等景区，实地考察我市文旅新业态、新场景等打造情况，感受我市新文旅发展的强劲脉动。

《知道·老君山》沉浸式演艺

一个个文旅新业态不断涌现，丰富游客沉浸式体验；一栋栋依山傍水而建的乡村民宿特色十足，吸引众多游人体验乡村“慢生活”；一家家知名企业进驻剧本娱乐产业园，助力洛阳打造中国“剧本娱乐之都”……

昨日，2023河南省文旅文创发展大会县域旅游实地观摩活动举行。观摩人员走进栾川县老君山、重渡沟，以及大河荟、洛邑古城等景区，实地考察我市文旅新业态、新场景等打造情况，感受我市新文旅发展的强劲脉动。

重渡沟特色文旅产品

当前，文旅产业发展正在从观光旅游向沉浸式体验转变，丰富沉浸式文旅新业态、新场景，成为不少景区吸引游客的流量密码。

打卡十里画屏、观光云梯等网红景点，观赏《知道·老君山》沉浸式演艺，观看国风舞蹈、古琴舞剑等实景表演……在老君山景区，丰富的沉浸式文旅业态引来观摩人员纷纷点赞。

围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，栾川县推动各景区布局沉浸式文旅项目，丰富游客沉浸式体验，实现由传统的观光型旅游向沉浸式体验式旅游的转型。