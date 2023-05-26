“行走河南·读懂中国”主题旅游线路发布

昨天，“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式举行，现场发布了“行走河南·读懂中国”主题旅游线路。

昨天，“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式举行，现场发布了“行走河南·读懂中国”主题旅游线路。 昨天，“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式举行，现场发布了“行走河南·读懂中国”主题旅游线路。 “行走河南·读懂中国”主题旅游线路共有九条，分别为—— ●线路一 华夏文明探源之旅，追根溯源，探寻“何以中国”的奥秘。 ●线路二 四大古都焕新之旅，领略郑州、开封、洛阳、安阳四大古都的盛世繁华和万千气象。 ●线路三 老家河南寻根之旅，谒祖拜宗，寻找心灵故乡、精神家园。 ●线路四 中国功夫体验之旅，感受刚柔相济、兼容并蓄的少林、太极。 ●线路五 千里黄河研习之旅，行走黄河，感悟中华民族的根和魂。 ●线路六 中国诗词写意之旅，寻访汉字之源、品读诗词之韵。 ●线路七 红色基因传承之旅，发扬红色传统，赓续红色血脉。 ●线路八 山水休闲康养之旅，畅游壮丽山河，栖居山水之间。 ●线路九 中原民俗风情之旅，感受非遗魅力,传承中华文化。 (洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)