“行走河南·读懂中国”主题旅游线路发布

昨天，“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式举行，现场发布了“行走河南·读懂中国”主题旅游线路。
昨天，“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式举行，现场发布了“行走河南·读懂中国”主题旅游线路。
昨天，“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式举行，现场发布了“行走河南·读懂中国”主题旅游线路。
“行走河南·读懂中国”主题旅游线路共有九条，分别为——
●线路一 华夏文明探源之旅，追根溯源，探寻“何以中国”的奥秘。
●线路二 四大古都焕新之旅，领略郑州、开封、洛阳、安阳四大古都的盛世繁华和万千气象。
●线路三 老家河南寻根之旅，谒祖拜宗，寻找心灵故乡、精神家园。
●线路四 中国功夫体验之旅，感受刚柔相济、兼容并蓄的少林、太极。
●线路五 千里黄河研习之旅，行走黄河，感悟中华民族的根和魂。
●线路六 中国诗词写意之旅，寻访汉字之源、品读诗词之韵。
●线路七 红色基因传承之旅，发扬红色传统，赓续红色血脉。
●线路八 山水休闲康养之旅，畅游壮丽山河，栖居山水之间。
●线路九 中原民俗风情之旅，感受非遗魅力,传承中华文化。
(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
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