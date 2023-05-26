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河南省文旅文创发展大会城市文旅项目观摩活动举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.29 20:37

　　行走河南，读懂中国。文旅文创，风起洛阳。

　　今天，出席2023河南省文旅文创发展大会的与会代表，深入洛阳市重点城市文旅项目进行实地观摩考察，实地感受洛阳大力实施文旅文创融合战略，抢抓新文旅风口，打造全国沉浸式文旅目的地的生动实践。

　　此次城市文旅项目集中观摩走进大河荟，隋唐洛阳城定鼎门·天街、研学营地，隋唐洛阳城宫城区·应天门，洛阳5G+XR元宇宙产业园，洛邑古城等项目，沉浸式体验洛阳文旅新业态，深入了解洛阳文旅文创融合发展的路径举措。

　　大河荟是洛阳首个沉浸式都市文商旅体验目的地。作为洛阳大河荟的核心业态，《寻迹洛神赋》以“洛阳神韵”为精神符号，以河洛文化为创作蓝本，用科技艺术讲述洛阳故事，将“千古神都”的精华装载其中，开创了国内首个展、演、秀融合的演艺形态。观摩组成员置身其中，在不同场景的切换中，窥探河图洛书的源流觅迹，见证曹植与洛神的相遇，体会游子寻根的愁绪，探寻文人墨客的心境，开启一场关于洛阳的千年寻迹之旅。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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