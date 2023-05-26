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新文旅风起洛阳 新业态创新出彩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.29 08:23

　　“汉服热”席卷大街小巷，全城剧本杀掀起“穿越”风潮，“特种兵式旅游”的年轻人纷至沓来……今年以来，古都洛阳在全网频频“出圈”，正成为越来越多人的“诗和远方”。

　　作为全省近年来规模最大、规格最高的文旅行业盛会，2023河南省文旅文创发展大会今日在洛阳启幕。

　　“洛阳文旅发展迅猛，热度持续高涨，可以说已跻身全国文旅城市‘顶流’。”省文旅厅主要负责人表示，本次大会在洛阳市举办，就是希望用洛阳文旅文创融合发展的好经验好做法，激活全省文旅的“一池春水”，带动古都面貌、文旅业态、消费群体等焕发新的生机与活力。

　　近年来，洛阳坚持以文塑旅、以旅彰文，全面实施文旅文创融合战略，抢抓文旅产业“新风口”，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，讲好“洛阳故事”，传播洛阳声音，走出了一条独具特色的新文旅产业发展之路。

　　坚持创意引领 创新推动文化“活”起来、“火”起来

剧本演绎项目《唐宫乐宴》

　　参与全城剧本杀活动，“点亮”串联全城的《神都舆图》；沉浸式体验夜宿博物馆的奇妙，感受洛阳厚重的历史文化……今年以来，我市以颠覆性创意打造产品、组织活动，让传统文化与新奇创意“碰撞”，推动传统文化的时尚表达、厚重文化的现代转化。

　　伸手一摸就是春秋文化，两脚一踩就是秦砖汉瓦。厚重的历史文化是洛阳发展文旅产业的最深内功、最大优势、最强底气。

　　我市坚持创新引领、创意驱动，在保护传承、活化创新上下功夫，让“行走河南·读懂中国”可触可视、可感可知，点燃文旅文创融合发展新引擎。

　　洛阳文博资源丰富，102座特色博物馆遍布全城。近年来，我市推出了全国首个历史人文类“博物馆奇妙游”项目，开启沉浸式文博新体验；精心策划了《唐宫乐宴》《明堂韶乐》等沉浸式实景演艺节目，让游客“穿越”千年，梦回盛唐。

　　以五大都城遗址保护为依托，我市全面推进文旅融合重点项目建设，定鼎门、应天门、九洲池、天堂明堂等已成为文旅新地标、“网红打卡地”。我市还将加快建设汉魏故城遗址博物馆、天街十二坊等一批重大项目，让更多文化遗产“保”起来、“用”起来、“活”起来、“火”起来。

　　在洛阳各大景区、博物馆附近，经营文创产品的店铺人气十足。不少游客表示，虽然带不走洛阳的名胜古迹，但是可以把它们的文化符号——文创产品“打包带走”。

　　从简单的文物复制品，到手机壳、钥匙链、冰箱贴，再到充满创意的考古盲盒、国潮手办、数字藏品……在创意的加持下，洛阳文创产业经历了从“1.0”到“4.0”的发展，文创产品也在更好地讲活“洛阳故事”。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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