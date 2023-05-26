洛阳打造沉浸式文旅新业态，让游客从“看景”到“入景”

近两年，我市一些景区推出实景剧本娱乐项目，打造沉浸式文旅新场景、新业态，让游客从“看景”到“入景”，从单纯观光向沉浸式体验转变。

游客在体验实景剧本娱乐项目(资料图片)

换上古装，“穿越”到盛世隋唐，参加隋唐时期“文试”“武试”“飞花令”等，与“狄仁杰”“上官婉儿”一同探案……日前，洛邑古城发布全新实景剧本娱乐项目，让游客体验“梦回隋唐”的沉浸式“穿越”之旅。

近两年，我市一些景区推出实景剧本娱乐项目，打造沉浸式文旅新场景、新业态，让游客从“看景”到“入景”，从单纯观光向沉浸式体验转变。

新体验：跟着剧本深度游景区

“玩实景剧本娱乐项目就像演戏，玩家被带入剧情，一边赏风景，一边玩游戏，非常有趣。”近日，在体验了隋唐洛阳城国家遗址公园内的实景剧本娱乐项目后，来自湖北的游客李沅大呼过瘾。

“近年，景区策划推出了《天门有道》《无字梵行》等实景剧本娱乐项目，为游客提供全新的沉浸式文旅体验。”隋唐洛阳城国家遗址公园相关负责人说，这些实景剧本娱乐项目丰富了景区沉浸式文旅业态，也延长了游客的游玩时间，促进了二次消费。

洛邑古城以古代科举文化为背景，推出《洛邑古城之白龙殿试》实景剧本娱乐项目；宜阳花果山景区以《山海经》剧本故事为主线，结合景区资源推出《山海秘境》实景剧本娱乐项目；伊川二程文化园结合景区人文历史元素、建筑风格等，推出《程园秘史》实景剧本娱乐项目……如今，我市不少景区推出实景剧本娱乐项目，为游客提供沉浸式文旅新体验。

“与室内剧本娱乐项目不同，实景剧本娱乐项目与景区结合，推动游客与景区深度互动，让游客‘身临其境’，沉浸感更强。”洛阳理工学院经济与管理学院旅游管理系主任闫玮表示，与室内小型的剧本娱乐项目相比，实景剧本娱乐项目能够提供宏大、真实的场景，承载更多当地人文历史元素。