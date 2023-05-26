26日上午，市长徐衣显率队调研督导2023全省文旅文创发展大会筹备工作，强调要落实省委省政府部署要求，坚持高效统筹、融合创新，精心布局业态，精细打造场景，精深优化环境，精准服务保障，高标准、高质量、高效能做好各项筹备工作，倾力打造一届精彩纷呈、清新简约的文旅文创盛会。

徐衣显调研2023全省文旅文创发展大会筹备工作

高质高效精益求精打造出彩出圈盛会

融合创新沉浸体验培育文旅文创支柱

26日上午，市长徐衣显率队调研督导2023全省文旅文创发展大会筹备工作，强调要落实省委省政府部署要求，坚持高效统筹、融合创新，精心布局业态，精细打造场景，精深优化环境，精准服务保障，高标准、高质量、高效能做好各项筹备工作，倾力打造一届精彩纷呈、清新简约的文旅文创盛会。

全省文旅文创发展大会“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式将在隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池举行。徐衣显实地察看九洲池场景布置、节目策划等情况。他强调，要注重舞台与场景共融，创新舞美设计、舞台布景、视觉效果，嵌入洛水、汉服、牡丹等洛阳元素，做好千年古都、河洛文化的具象表达，呈现穿越时空、如梦似幻的演出效果。要创新国潮与时尚表达，融合传统与现代、古韵与新风，凸显“行走河南·读懂中国”的大会主题，把握年轻人需求，丰富沉浸式体验，全景展示中华文明魅力、中原文化底蕴、古都洛阳风采。

大会期间，来自省内外各界嘉宾将在洛阳实地观摩元宇宙、研学游、夜经济等新文旅产业发展情况。徐衣显深入5G+XR元宇宙产业园、隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆、天街研学营地等地，详细了解沉浸式场景打造、电竞生态培育、营地建设运营等情况，对各方面细节提出具体要求，叮嘱相关单位要全面查漏补缺，有力有序推进各项筹备工作。徐衣显还到大会驻地了解会议筹备进展，并随机检查了市容市貌整治提升等工作情况。

徐衣显指出，在洛举办全省文旅文创发展大会，是省委省政府赋予洛阳的重大任务，也是展示洛阳形象、壮大文旅产业、擦亮文旅品牌的重大机遇。他强调，要提升政治站位。紧盯目标任务，紧扣时间节点，层层压实责任，全城联动保障盛会，确保筹备工作全覆盖、无死角。要创新场景业态。深入挖掘“行走河南·读懂中国”品牌内涵，抢抓文旅产业新风口，发展潮流时尚新业态，打造全国沉浸式文旅目的地。要坚持多元互动。统筹线上与线下，联动市民与网民，做优文旅线路发布，注重知名达人推介，放大网络引流效应，实现“办好一次会激活一座城”，为打造文化旅游强省、建设中华民族现代文明贡献洛阳出彩力量。

任丽君、张武清等参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)