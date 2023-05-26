洛阳丰富夜间文旅新业态、新场景 点亮古都“夜经济”

到老城十字街、西工小街品尝美食，在天心文化产业园、东方文创园打卡娱乐，在洛邑古城、丽景门欣赏街头音乐会……夜幕降临、华灯初上，初夏的洛阳夜晚热闹繁华。如今，我市夜间文旅消费新业态、新场景日趋丰富，不仅为游客带来了新体验，也为“夜经济”注入了蓬勃活力。

到老城十字街、西工小街品尝美食，在天心文化产业园、东方文创园打卡娱乐，在洛邑古城、丽景门欣赏街头音乐会……夜幕降临、华灯初上，初夏的洛阳夜晚热闹繁华。如今，我市夜间文旅消费新业态、新场景日趋丰富，不仅为游客带来了新体验，也为“夜经济”注入了蓬勃活力。

24日晚，在老城区洛邑古城景区，小桥流水、红灯掩映，随处可见穿着汉服梳着发髻的游客拍照打卡。

“趁着端午假期来洛阳游玩，特意租了汉服来洛邑古城打卡。”郑州游客唐丽佳说，穿着汉服走在夜晚的景区里好像穿越了一般，能够沉浸式感受到洛阳厚重的历史文化。

依托梦唐阁、“风起洛阳”等沉浸式体验新场景，洛邑古城以“仿真式实景+沉浸式剧情+游戏式互动+体验式消费”的创新运营模式，让景区的夜生活好看又好玩，更好满足年轻群体的消费需求。

夜晚的天心文化产业园十分热闹。“剧本杀”体验馆里，年轻人换装演绎，开启自己的“第二人生”；小剧场里，不少年轻人相约赴一场酣畅淋漓的相声盛宴……如今，该园区已成为不少年轻人打卡娱乐的不二之选。

“丰富多彩的沉浸式文旅新业态增强了消费者的体验感，为园区注入更多活力。”该园区相关负责人说，园区围绕青年消费特点，打造沉浸式体验等多维度文旅新业态、新场景，提升城市文化对青年的吸引力，形成了新的文旅消费增长点。