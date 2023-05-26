老城区“牵手”菏泽曹县拉长汉服产业链条 助力“汉服热”持续升温

昨日，老城区与山东省菏泽市曹县签署战略合作协议，双方将围绕文旅产业特别是汉服产业深化合作，拉长汉服产业链条，共同提升汉服经济发展水平。

昨日，老城区与山东省菏泽市曹县签署战略合作协议，双方将围绕文旅产业特别是汉服产业深化合作，拉长汉服产业链条，共同提升汉服经济发展水平。

近年来，汉服逐渐受到国人尤其是青年的喜爱，汉服产业也呈现快速发展的良好势头。今年以来，老城区发挥文化资源优势，依托洛邑古城等文旅项目，在汉服沉浸式体验等方面持续发力，初步形成“网红”效应。

市委明确提出，老城区要把文旅产业作为主攻方向，锚定新文旅风口，盘活存量资产，做大产业规模，着力走好新文旅产业发展之路。当前，老城区正抢抓汉服经济发展机遇，强化场景意识，把具有洛阳特色的文旅IP转化为体验场景，把体验场景打造成受年轻人欢迎的消费业态，从项目策划、业态植入、传播营销等环节入手，持续形成汉服经济网上传播热点。

数据显示，在汉服产业中，曹县有汉服上下游相关企业2000多家，其中原创汉服设计、加工企业超过50%。同时，曹县打造“e裳小镇”电商产业园等园区，推出房租减免、办公用品免费、无息贷款等优惠政策，引导汉服企业和人才聚集，已有近万名青年人才从事汉服设计、制造和贸易等相关产业，汉服销售额占到全国同类市场的三分之一，已形成汉服设计、个性定制、生产加工、快递物流等较为完整的产业链。

按照协议，双方将坚持优势互补，发挥老城区在汉服文化及消费场景、业态等方面的优势，以及曹县在汉服制造加工等方面的优势，在打通上下游、左右链等方面深化合作，共同拉长汉服产业链条。

老城区相关负责人介绍，下一步将认真落实市委要求，锚定新文旅风口，大力发展汉服经济，发挥特色优势，在汉服产品设计、标准制定等方面发力，吸引汉服知名品牌落户老城，构建设计生产、发布展示、租赁销售、配套妆造、旅游摄影、文化研究等产业链条。同时，将以汉服为载体，结合角色扮演、剧本娱乐等新业态，持续打造“梦里隋唐·尽在洛邑”沉浸式体验场景，在文旅行业、窗口单位示范引领，推动汉服融入日常生活，研发特色汉服文创礼物，助力洛阳“汉服热”持续升温、洛邑古城持续火爆“出圈”，建设全国汉服经济新高地和汉服文化输出地。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 石智卫)