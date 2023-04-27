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考古发掘六十载 唤醒汉魏洛阳城
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.04.27 08:53

　　我市将再添一座遗址博物馆——汉魏洛阳城遗址博物馆，不久将开工建设。始建于西周，历经东周、东汉、曹魏、西晋、北魏等朝代，至唐初废弃，在汉魏洛阳城长约1600年的建城史中，建都史近600年。这里曾是世界名都，是丝绸之路东方起点之一，然而几经战乱，辉煌的都城屡屡遭到破坏，巍峨的城池最终湮没于历史长河中。

汉魏洛阳城遗址考古现场（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄）

　　自1962年起，中国社会科学院考古研究所开始对汉魏洛阳城遗址进行科学系统的考古发掘与研究工作。60年来，在几代考古工作者的接续努力下，饱经沧桑、深埋于黄土之下的汉魏洛阳城逐渐“醒来”，成为目前考古资料最为丰富的古代都城遗址。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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