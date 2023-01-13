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社科院考古所通报！洛阳多处遗址最新进展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.01.13 19:32

　　近日，中国社会科学院考古研究所2022年度田野考古工作汇报会在北京举行。会上，公布了洛阳多处遗址的最新考古发掘进展与研究成果。

　　二里头遗址

　　中国社会科学院考古研究所副研究员赵海涛介绍了二里头都邑祭祀区以西的考古新收获。据介绍，2022年，工作人员在二里头遗址祭祀区以西发现1条道路，道路的东西两侧均有南北长条形夯土墙，发掘区内靠近西侧夯土墙的道路上，平整铺垫有较小的陶片；新发现一座面积至少1500平方米的夯土建筑基址，西侧边界尚需扩大范围确定，其上发现多条木骨墙；祭祀区西侧发掘区内面积不到1000平方米范围内，发现10口水井，最密集处，30多平方米内有5口水井。水井口部均为近长方形，井壁斜直内收，口大底小，长边上有对称的脚窝。

　　偃师商城遗址


偃师商城遗址水道遗迹

　　中国社会科学院考古研究所副研究员陈国梁介绍了2022年度偃师商城遗址考古收获，工作人员在宫城区东、西两侧，南北向水道与东西向排水道交汇处，共开设探方4个，该区域发现早中晚三个阶段的南北向水道和东西向的4条水道，结合发掘情况确认了晚期倒“几”字形水道营建时段及工序，证实了晚段圆弧状水道为早段水道废弃后改造而形成。此外，在三期宫城西墙南段开设探方2个，在三期宫城西墙南段新发现1处门道，该门道的发现，完善了对偃师商城宫城布局和交通孔道的认识，排水系统的发现加深了对宫城内相关建筑基址存续年代和宫殿区整体布局的了解。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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