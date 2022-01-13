重阳节临近，洛阳一社区组织“家庭医生”为老人上门体检

重阳节临近，3日上午，洛阳市涧西区天津路街道电厂新村社区联合宏建医院、社区卫生服务站组织开展“家庭医生进社区”活动，为辖区70岁以上老年人免费上门进行正骨、血压测量、内科检查等服务，并为他们建立个人健康档案。
重阳节临近，3日上午，洛阳市涧西区天津路街道电厂新村社区联合宏建医院、社区卫生服务站组织开展“家庭医生进社区”活动，为辖区70岁以上老年人免费上门进行正骨、血压测量、内科检查等服务，并为他们建立个人健康档案。
重阳节临近，3日上午，洛阳市涧西区天津路街道电厂新村社区联合宏建医院、社区卫生服务站组织开展“家庭医生进社区”活动，为辖区70岁以上老年人免费上门进行正骨、血压测量、内科检查等服务，并为他们建立个人健康档案。
“我们希望以此活动为辖区老人送上一份特别的重阳节礼物。”社区相关负责人介绍，“家庭医生”在上门后，除耐心详细解答老人健康疑问外，同时还向他们宣传了科学健康的生活理念和生活方式，不少老人都表示受益匪浅。
据悉，此次“家庭医生进社区”活动，是该社区今年以来开展的养老服务进社区主题活动中的一项，旨在进一步弘扬尊老、敬老、助老的优良传统，增强辖区居民敬老爱老意识，助力创建“幸福和谐星”，喜迎党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈丽 文/图)
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