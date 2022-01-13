洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为老人过集体生日 涧西区重二社区坚持了10年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.30 08:49
老寿星们合影留念

　　重阳节临近，昨日上午，在涧西区重庆路二社区养老服务中心，20位年过八旬的老人头戴生日帽，胸前戴着大红花，个个笑容满面——一场为他们举行的集体生日会拉开帷幕。这个坚持了10年的爱心活动，已成为重二社区倾力打造的品牌活动。

　　写着祝福语的蛋糕、宫保鸡丁、红烧肉……一道道美食摆得满满当当。“这是我的拿手菜，茭白炒肉丝。”居民刘女士端上来一盘菜说，前两天，社区工作人员在微信群里征集“大厨”志愿者，倡议“一人做一道拿手菜”，为过集体生日的老人准备菜品。她看到后果断报名，然后采购了肉丝、茭白等食材。

　　生日歌的旋律响起，社区工作人员、志愿者和部分老人的子女站在老人们身旁，一边拍手一边哼唱生日歌，表达对老人们的美好祝福。88岁的江晓韬说：“和大家一起过集体生日，这种感觉很好！”

　　重二社区的集体生日会活动缘于2012年发生的一件事。当时，辖区一位老人即将迎来80岁生日，但他的3个子女中有两个已经过世，家人有心想为老人过生日，又担心他触景生情伤心，老人唯一的女儿找到社区网格长求助。“我们和老人很熟悉，不如陪他过个生日吧！”网格长说。

　　后来，社区工作人员来到老人家里，送去了生日蛋糕，还陪他聊天，帮忙打扫卫生，老人很高兴。这件事情过后，社区工作人员商量决定：社区有不少高龄老人，干脆定期为80岁及以上的老人过集体生日。

　　2013年，重二社区第一次为老人们过集体生日。慢慢地，参与活动的居民也越来越多，有人拿来水果，有人炒好拿手菜送过来。今年，涧西区教体局机关党委送来了大蛋糕，涧西区中信小学的孩子们献上合唱、舞蹈、长笛演奏等精彩节目，大张超市康华店送来了新鲜水果……

　　10年间，重二社区更换了几任领导，可为辖区80岁及以上的老人举办集体生日会的传统一直没变，老人们坐在一起拉家常、吃蛋糕，过了一个个温馨难忘的生日。重二社区相关负责人说，通过举办集体生日会，不仅让老寿星们感受到邻里之间的亲情和温暖，还营造出尊老、敬老、爱老、助老的良好氛围，助力“五星”支部创建活动，争创“幸福和谐星”。
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 新安县主城区开展区域全员核酸检测
  • 以案释法：酒后挪车算酒驾吗？听听法...
  • 华久新能源综合能源站开工 预计年底前...
  • 洛阳市气象局发布国庆假期天气预报
  • 会说话的老物件：一本老旧同学录，一...
  • 新安县发现1例新冠肺炎无症状感染者
  • 篮球场上身轻如燕 67岁的他如飞扬少年
  • “河南这十年”主题系列新闻发布会洛...
  • 9家不合格液化石油气经营企业被立案查处
  • “秋老虎”变“纸老虎” 洛阳白天晴热...
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议取缔三轮高压清洗车？官方回应
    精彩图片
    走进博物馆 感受河洛文...
    宜阳大寨村：见缝插针...
    街头艺人“上线” 为洛...
    科普鸟类知识！快来隋...
    精彩热帖

    初秋随拍

    国花园里赏花境

    秋收玉米

    石榴
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605