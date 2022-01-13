为老人过集体生日 涧西区重二社区坚持了10年

重阳节临近，昨日上午，在涧西区重庆路二社区养老服务中心，20位年过八旬的老人头戴生日帽，胸前戴着大红花，个个笑容满面——一场为他们举行的集体生日会拉开帷幕。这个坚持了10年的爱心活动，已成为重二社区倾力打造的品牌活动。

老寿星们合影留念

重阳节临近，昨日上午，在涧西区重庆路二社区养老服务中心，20位年过八旬的老人头戴生日帽，胸前戴着大红花，个个笑容满面——一场为他们举行的集体生日会拉开帷幕。这个坚持了10年的爱心活动，已成为重二社区倾力打造的品牌活动。

写着祝福语的蛋糕、宫保鸡丁、红烧肉……一道道美食摆得满满当当。“这是我的拿手菜，茭白炒肉丝。”居民刘女士端上来一盘菜说，前两天，社区工作人员在微信群里征集“大厨”志愿者，倡议“一人做一道拿手菜”，为过集体生日的老人准备菜品。她看到后果断报名，然后采购了肉丝、茭白等食材。

生日歌的旋律响起，社区工作人员、志愿者和部分老人的子女站在老人们身旁，一边拍手一边哼唱生日歌，表达对老人们的美好祝福。88岁的江晓韬说：“和大家一起过集体生日，这种感觉很好！”

重二社区的集体生日会活动缘于2012年发生的一件事。当时，辖区一位老人即将迎来80岁生日，但他的3个子女中有两个已经过世，家人有心想为老人过生日，又担心他触景生情伤心，老人唯一的女儿找到社区网格长求助。“我们和老人很熟悉，不如陪他过个生日吧！”网格长说。

后来，社区工作人员来到老人家里，送去了生日蛋糕，还陪他聊天，帮忙打扫卫生，老人很高兴。这件事情过后，社区工作人员商量决定：社区有不少高龄老人，干脆定期为80岁及以上的老人过集体生日。

2013年，重二社区第一次为老人们过集体生日。慢慢地，参与活动的居民也越来越多，有人拿来水果，有人炒好拿手菜送过来。今年，涧西区教体局机关党委送来了大蛋糕，涧西区中信小学的孩子们献上合唱、舞蹈、长笛演奏等精彩节目，大张超市康华店送来了新鲜水果……

10年间，重二社区更换了几任领导，可为辖区80岁及以上的老人举办集体生日会的传统一直没变，老人们坐在一起拉家常、吃蛋糕，过了一个个温馨难忘的生日。重二社区相关负责人说，通过举办集体生日会，不仅让老寿星们感受到邻里之间的亲情和温暖，还营造出尊老、敬老、爱老、助老的良好氛围，助力“五星”支部创建活动，争创“幸福和谐星”。