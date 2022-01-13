献礼国庆！国内最大最重铸轧卷在洛成功下线

2日，记者从洛阳万基铝钛合金有限公司获悉，1日上午，随着9号铸轧机卸卷小车缓缓送出，一个卷幅2.15米、卷径2.6米、卷重28.705吨的铝铸轧卷产品在该企业成功下线，刷新了国内铝铸轧卷卷幅、外径、重量三项纪录。

2日，记者从洛阳万基铝钛合金有限公司获悉，1日上午，随着9号铸轧机卸卷小车缓缓送出，一个卷幅2.15米、卷径2.6米、卷重28.705吨的铝铸轧卷产品在该企业成功下线，刷新了国内铝铸轧卷卷幅、外径、重量三项纪录。

铝铸轧卷是铝加工产业链上的重要组成部分，通过应用铝带坯铸轧工艺，熔融的铝液在生产线上被铸轧成板坯并收卷，然后直接被送至冷轧机精轧。这种加工方式在铝板带材的生产过程中，省略了铸锭、热轧等工序，不但缩短了铝板带材生产流程，大大减少了工程建设资金，还节约了生产成本，同时能更方便地实现铝板带材连续生产。

“该款国内最大最重铝铸轧卷产品未来将用于干粉盖料。其成功下线，标志着企业生产加工能力的进一步提高，也是我们积极创新为国庆献礼的具体实践。”万基铝钛合金相关负责人表示。

今年以来，该公司新建10条生产线，其中6条生产线已经正式投产，另外4条生产线设备安装调试基本完成，预计在10月底将全部投运。通过不断优化设备性能、改进生产工艺，企业将10台新轧机的性能、产能优势发挥到最大，不仅提升了生产效率，还为企业后续锚定风口开拓市场和树立行业标杆奠定了坚实基础。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 拓如印 文/图）