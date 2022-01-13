国庆假期，“洛阳正青春”采风团带您领略最火的文旅消费集聚区

国庆假期，在洛阳市委宣传部指导下，洛阳市网信办、洛阳市文旅局、洛阳市新媒体联盟共同组织了以“洛阳正青春”为主题的采风团，洛阳市的网红、大v自媒体等共同走进洛阳夜间文旅消费集聚区，进行沉浸式体验。

国庆假期，在洛阳市委宣传部指导下，洛阳市网信办、洛阳市文旅局、洛阳市新媒体联盟共同组织了以“洛阳正青春”为主题的采风团，洛阳市的网红、大v自媒体等共同走进洛阳夜间文旅消费集聚区，进行沉浸式体验。

在广州市场，这里已经变成了一片独具民国复古风情的商业街。电影院，火锅店，各色网红奶茶店、小吃店、夜市，不仅有吃有喝，也有年轻人必打卡的聚集地，沉浸式体验了神都迷案推理剧场；一个人，一支麦，听喜剧演员们搞笑段子“暴击”的脱口秀；diy属于自己的“孤品”手作……

这里是洛阳新晋特色地标，这里是年轻人新晋的网红打卡地，这里是众多吃货的天堂，约上两三好友，来一次说走就走的广州市场步行街之旅吧。

国庆假期，city walk走起来！一座古城，经历千载轮回，见证了文明发展与人间烟火。领略古都韵味，感受青春洛阳。