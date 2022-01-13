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孟津区麻屯镇大力发展生态循环农业 创新推动工业农业融合发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.10.01 09:33

　　隆华科技、耿力机械、鸿元轴承、杭萧钢构、阿新奶业……地处洛阳北郊的麻屯镇，拥有200多家工业企业，是孟津区的工业强镇。

　　近年，麻屯镇坚持“以城带乡”“以工带农”，按照“龙头企业+农户+合作社”模式，大力推广特色种植养殖产业，发展生态循环农业，形成“以一带十”“以十带百”的倍增效应，实现村村有主导产业、户户有致富门路。

　　工农融合的路子有多宽

蛋鸭养殖基地

　　“我养了30头奶牛，年收入在20万元左右。”昨日，在麻屯镇董村的奶牛养殖小区，养殖户董友军在圈舍里忙活着。不远处，4台秸秆粉碎机开足马力，将村民送来的玉米秸秆轧成碎屑。曾经堆满田间地头的玉米秸秆，在这里成为奶牛的好饲料。

　　据介绍，奶牛养殖小区由麻屯镇的龙头奶企洛阳阿新奶业有限公司投资，总占地面积80亩，水电齐全，低价租赁给养殖户使用，现有奶牛500头。“我们只管养牛，把鲜奶卖给企业，月底扣除饲料、水电等费用，拿到手的是净收益。”董友军说。

　　在麻屯镇下洼村，几辆大卡车停在洛阳烨熠农业科技有限公司院内，工人们正在把一筐筐鲜鸭蛋搬上车，运往加工厂，加工成咸鸭蛋、松花蛋，销往全国各地。

　　“养殖基地现有鸭棚42座，存栏蛋鸭11万只，每天可生产鲜鸭蛋2万斤。”下洼村党支部书记王锁说，该村目前已成立养殖专业合作社，吸纳70余人就业，带动167户农户增收。养殖基地的鸭粪免费送给村民，可用作樱桃树、花椒树的底肥，实现养殖种植的循环利用。

　　“兔儿肥、猪儿壮，鸭蛋走四方、牛奶添营养……”麻屯镇依托阿新奶业、鑫意农牧业、烨熠农业等龙头企业，以“公司＋养殖小区＋农户”和“公司＋养殖合作社＋农户”等模式，推动奶牛、肉牛、肉羊、生猪、蛋鸭、肉兔等规模化养殖，奏响了群众的“致富曲”。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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