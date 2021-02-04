9月30日，市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场活动开幕，深入贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措，落实第五届中国·河南招才引智创新发展大会部署要求，以更大力度、更实举措招才引智，为加快建强副中心、形成增长极提供强有力的人才支撑。

市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场活动开幕

江凌讲话并宣布开幕 徐衣显、李海龙致辞

田克恭、王云龙、杨骁出席

9月30日，市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场活动开幕，深入贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措，落实第五届中国·河南招才引智创新发展大会部署要求，以更大力度、更实举措招才引智，为加快建强副中心、形成增长极提供强有力的人才支撑。

市委书记江凌讲话并宣布第五届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场活动开幕。市长徐衣显，省人社厅副厅长、一级巡视员李海龙致辞。国家兽用药品工程技术研究中心主任、中原学者工作室首席科学家田克恭，省政府参事、省生物工程技术研究中心首席专家王云龙等出席。

江凌在讲话中指出，人才是第一资源，做好人才工作关系洛阳现代化建设全局。洛阳市委市政府高度重视人才工作，坚持以人才引领创新、以创新引领发展，推动人才工作不断取得新成效。要进一步强化做好新时代人才工作的思想共识。要聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴等全局性重点工作，致力集聚产业、科技、金融、社会治理等领域的紧缺实用人才。要坚持“引育用服”协同发力，突出需求导向，广聚天下英才；拓宽培养渠道、创新培养模式，造就一支高质量本土人才队伍；坚持以用为本，确保各类人才人尽其才、才尽其用、用当其时；优化发展环境、强化服务保障，让各类人才安心创新创业。要统筹发挥政府和市场作用，做好政策制定、环境营造、服务管理等工作，充分发挥市场配置资源的作用，让企业成为引才用才留才用才主体。

江凌强调，要扎实做好招才引智，着力集聚紧缺实用人才。一要建好平台聚人才。突出开放性，深化与国家级科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业、高水平猎头机构、培训机构合作，支持有条件的企业在长三角、珠三角设立研发机构。突出复合型，以布局建设智慧岛和科技产业社区为重点，健全全链条创新载体，完善各类公共服务设施，推动科技创新与品质生活有机融合。突出市场化，结合建设新型研发机构，引入专业运营团队，通过市场化运作对接产业发展需求、找准科研攻关课题，在全国范围内延揽创新人才和团队。二要深化改革聚人才。抓好人才管理体制改革，加快形成人才自主择业、单位自主用人、中介提供服务的人才资源配置模式。抓好人才评价机制改革，赋予用人单位人才评价权限，让有真才实学、有突出贡献的人才脱颖而出。抓好人才激励机制改革，赋予用人单位更大的科研管理自主权，赋予科研人员更多资源调度权，健全创新创业容错免责机制。抓好人才流动机制改革，打通人才在体制内外的流转通道。三要优化服务聚人才。优化创新创业环境，全周期配置要素资源，推动服务链条从引进人才向成就人才延伸。优化生活环境，解决好住房、就医、子女教育、配偶就业等现实问题，提升城市生活品质，提升城市对青年群体的友好度。优化服务方式，加快建设一站式人才服务体系，既注重满足普遍性需求，又注重解决个性化问题，对高端人才提供定制式服务。四要形成合力聚人才。完善党委统一领导、组织部门牵头抓总、有关部门各司其职又密切配合、用人主体作用充分发挥、社会力量广泛参与的人才工作格局。各级领导干部带头走访人才、研究问题、调度工作，示范带动全社会重才爱才聚才，让各方英才向往洛阳、扎根洛阳、圆梦洛阳，造就一支规模宏大、结构合理、素质优良的人才队伍，为建强副中心、形成增长极提供坚实支撑。

徐衣显在致辞时说，历史的洛阳，底蕴厚重、文脉绵长，自古孕育了尊贤重士、崇尚创新的城市品格。当下的洛阳，精彩蝶变、日新月异，全市上下锚定万亿级经济总量目标，聚焦“建强副中心、形成增长极”，围绕打造平台型创新城市、青年友好型城市，坚持以创新引领发展，贯彻“第一战略”，落实“一号工程”，以产聚才、以才兴产，为高质量发展赋能赋智，为人才创新创业厚积沃土，加快建设区域重要人才中心。未来的洛阳，生机勃发、潜力无限，国家重大战略机遇交汇叠加，一系列国家级平台融合联动，十大产业集群迎风起舞，为各类人才大展才华提供了广阔平台。我们将以海纳百川的胸襟、求贤若渴的热忱、虚位以待的情怀，把人才放在闪亮“C”位，全方位构建“引育用服”的人才制度体系，全要素打造“近悦远来”的人才发展生态，让人才与城市双向奔赴、携手前行。诚邀天下英才来洛阳共享机遇、共创未来，彼此成就、共同出彩。

李海龙代表省人社厅对活动举行表示祝贺。他说，当前，洛阳乘招才引智工作蓬勃开展的东风，突出风口产业精准引才、深化“三大行动”系统育才、构建“四项机制”科学用才、提供优质服务用心留才，将“第一资源”转化为高质量发展“第一动力”。希望各类人才以此次大会为契机，深入对接洽谈，深化务实合作，促进更多创新成果落地洛阳，带动更多创新人才加盟洛阳。省人社厅将与洛阳加强合作、携手共进，努力营造引才育才留才用才的良好环境，推动招才引智与创新发展实现良性循环。

开幕式上，江凌等与会领导分别为“河洛英才计划”优秀创新团队田克恭团队，“中原英才计划”获得者代表，国家级、省级科技进步奖获奖单位和高层次人才平台代表等颁奖，并为首批“引才大使”代表颁授聘任证书。

会议还通报了近年我市人才工作开展情况，发布了2022年度招才引智创新发展大会洛阳专区人才岗位需求。

杨骁、何伟、王飞、王军、张玉杰、魏险峰、李新红、牛刚、任丽君、朱美荣等出席开幕式。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)