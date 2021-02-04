洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场活动开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.30 19:18

市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场活动开幕
江凌讲话并宣布开幕 徐衣显、李海龙致辞
田克恭、王云龙、杨骁出席

　　9月30日，市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场活动开幕，深入贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措，落实第五届中国·河南招才引智创新发展大会部署要求，以更大力度、更实举措招才引智，为加快建强副中心、形成增长极提供强有力的人才支撑。

　　市委书记江凌讲话并宣布第五届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场活动开幕。市长徐衣显，省人社厅副厅长、一级巡视员李海龙致辞。国家兽用药品工程技术研究中心主任、中原学者工作室首席科学家田克恭，省政府参事、省生物工程技术研究中心首席专家王云龙等出席。

　　江凌在讲话中指出，人才是第一资源，做好人才工作关系洛阳现代化建设全局。洛阳市委市政府高度重视人才工作，坚持以人才引领创新、以创新引领发展，推动人才工作不断取得新成效。要进一步强化做好新时代人才工作的思想共识。要聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴等全局性重点工作，致力集聚产业、科技、金融、社会治理等领域的紧缺实用人才。要坚持“引育用服”协同发力，突出需求导向，广聚天下英才；拓宽培养渠道、创新培养模式，造就一支高质量本土人才队伍；坚持以用为本，确保各类人才人尽其才、才尽其用、用当其时；优化发展环境、强化服务保障，让各类人才安心创新创业。要统筹发挥政府和市场作用，做好政策制定、环境营造、服务管理等工作，充分发挥市场配置资源的作用，让企业成为引才用才留才用才主体。

　　江凌强调，要扎实做好招才引智，着力集聚紧缺实用人才。一要建好平台聚人才。突出开放性，深化与国家级科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业、高水平猎头机构、培训机构合作，支持有条件的企业在长三角、珠三角设立研发机构。突出复合型，以布局建设智慧岛和科技产业社区为重点，健全全链条创新载体，完善各类公共服务设施，推动科技创新与品质生活有机融合。突出市场化，结合建设新型研发机构，引入专业运营团队，通过市场化运作对接产业发展需求、找准科研攻关课题，在全国范围内延揽创新人才和团队。二要深化改革聚人才。抓好人才管理体制改革，加快形成人才自主择业、单位自主用人、中介提供服务的人才资源配置模式。抓好人才评价机制改革，赋予用人单位人才评价权限，让有真才实学、有突出贡献的人才脱颖而出。抓好人才激励机制改革，赋予用人单位更大的科研管理自主权，赋予科研人员更多资源调度权，健全创新创业容错免责机制。抓好人才流动机制改革，打通人才在体制内外的流转通道。三要优化服务聚人才。优化创新创业环境，全周期配置要素资源，推动服务链条从引进人才向成就人才延伸。优化生活环境，解决好住房、就医、子女教育、配偶就业等现实问题，提升城市生活品质，提升城市对青年群体的友好度。优化服务方式，加快建设一站式人才服务体系，既注重满足普遍性需求，又注重解决个性化问题，对高端人才提供定制式服务。四要形成合力聚人才。完善党委统一领导、组织部门牵头抓总、有关部门各司其职又密切配合、用人主体作用充分发挥、社会力量广泛参与的人才工作格局。各级领导干部带头走访人才、研究问题、调度工作，示范带动全社会重才爱才聚才，让各方英才向往洛阳、扎根洛阳、圆梦洛阳，造就一支规模宏大、结构合理、素质优良的人才队伍，为建强副中心、形成增长极提供坚实支撑。

　　徐衣显在致辞时说，历史的洛阳，底蕴厚重、文脉绵长，自古孕育了尊贤重士、崇尚创新的城市品格。当下的洛阳，精彩蝶变、日新月异，全市上下锚定万亿级经济总量目标，聚焦“建强副中心、形成增长极”，围绕打造平台型创新城市、青年友好型城市，坚持以创新引领发展，贯彻“第一战略”，落实“一号工程”，以产聚才、以才兴产，为高质量发展赋能赋智，为人才创新创业厚积沃土，加快建设区域重要人才中心。未来的洛阳，生机勃发、潜力无限，国家重大战略机遇交汇叠加，一系列国家级平台融合联动，十大产业集群迎风起舞，为各类人才大展才华提供了广阔平台。我们将以海纳百川的胸襟、求贤若渴的热忱、虚位以待的情怀，把人才放在闪亮“C”位，全方位构建“引育用服”的人才制度体系，全要素打造“近悦远来”的人才发展生态，让人才与城市双向奔赴、携手前行。诚邀天下英才来洛阳共享机遇、共创未来，彼此成就、共同出彩。

　　李海龙代表省人社厅对活动举行表示祝贺。他说，当前，洛阳乘招才引智工作蓬勃开展的东风，突出风口产业精准引才、深化“三大行动”系统育才、构建“四项机制”科学用才、提供优质服务用心留才，将“第一资源”转化为高质量发展“第一动力”。希望各类人才以此次大会为契机，深入对接洽谈，深化务实合作，促进更多创新成果落地洛阳，带动更多创新人才加盟洛阳。省人社厅将与洛阳加强合作、携手共进，努力营造引才育才留才用才的良好环境，推动招才引智与创新发展实现良性循环。

　　开幕式上，江凌等与会领导分别为“河洛英才计划”优秀创新团队田克恭团队，“中原英才计划”获得者代表，国家级、省级科技进步奖获奖单位和高层次人才平台代表等颁奖，并为首批“引才大使”代表颁授聘任证书。

　　会议还通报了近年我市人才工作开展情况，发布了2022年度招才引智创新发展大会洛阳专区人才岗位需求。

　　杨骁、何伟、王飞、王军、张玉杰、魏险峰、李新红、牛刚、任丽君、朱美荣等出席开幕式。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 海澜集团服装供应链产业基地在洛龙区开工
  • 新安县公布9月29日主城区全员核酸检测...
  • 快讯！洛阳市委人才工作会议暨第五届...
  • 即日起，洛阳两条公交线路调整
  • 洛阳市隆重表彰一批创新团队、科技人...
  • 洛宁好“丰”景 节会庆丰收
  • 我市各界代表向人民英雄敬献花篮
  • 快讯！洛阳市举办河洛青年人才论坛
  • “河南这十年”主题系列新闻发布会洛...
  • 洛龙区凌波桥西侧将规划建设一所小学
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议取缔三轮高压清洗车？官方回应
    精彩图片
    牡丹博物馆：走进光影...
    花团锦簇 国旗飘扬
    迎国庆 庆重阳【高清图...
    海报丨“数”读洛阳这...
    精彩热帖

    初秋随拍

    国花园里赏花境

    秋收玉米

    石榴
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605