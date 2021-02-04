第四届中国·河南招才引智创新发展大会开幕 洛阳招聘岗位超5000个【视频】

郑州如意湖畔，四海人才齐聚！23日上午，第四届中国·河南招才引智创新发展大会在郑州国际会展中心开幕，洛阳市组团参加大会。

郑州如意湖畔，四海人才齐聚！

23日上午，第四届中国·河南招才引智创新发展大会在郑州国际会展中心开幕，洛阳市组团参加大会。

本届大会由河南省委、省政府，欧美同学会(中国留学人员联谊会)，中国博士后科学基金会主办，以“广聚天下英才，助力中原出彩”为主题，是一次高规格、大规模的招才引智活动。

大会锚定“打造全国新高地”，聚焦“创新发展”主线，围绕重大关键技术需求、战略性新兴产业发展、重点创新平台建设等重大战略目标，面向海内外延揽一批高层次、创新型、引领型人才(团队)，着力推动一批高质量人才项目合作和创新创业项目落地。

开幕式上，洛阳市共有153家单位组团参加。当天，高端人才(项目)对接洽谈会同步举办，现场共设1644个展位，参加招聘单位1450家，提供岗位需求5万多个，其中洛阳设展位153个，岗位需求超过5000个。

洛报融媒记者在现场看到，洛阳招聘专区人流如潮，“青年友好型城市”宣传语和两名“唐宫小姐姐”不仅吸引大批求职者投递简历，还吸引众多参会嘉宾和求职者合影“打卡”。