快讯！洛阳市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智大会洛阳专场活动开幕

30日上午，洛阳市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智大会洛阳专场活动开幕。

30日上午，洛阳市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智大会洛阳专场活动开幕。

这次活动深入贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措，全面落实中央人才工作会议和全省教育科技创新大会暨人才工作会议精神，落实第五届中国·河南招才引智创新发展大会有关工作部署，是深入贯彻新时代人才强国、人才强省战略的“洛阳行动”，也是洛阳向全世界诚挚发出招募人才的“英雄贴”。

开幕式上，洛阳将为“河洛英才计划”优秀创新团队颁奖，对洛阳获评国家级、省级科技人才计划、科技奖项及人才平台进行表彰及奖励，为洛阳市首批“引才大使”代表颁授聘任证书，并将发布2022年度我市企业、事业单位招聘岗位。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 牛鹏远 文/图）