洛阳组团参加第四届中国·河南招才引智创新发展大会

23日到昨日，第四届中国·河南招才引智创新发展大会在郑州国际会展中心举行，我市组团参加大会。

我市组团参加第四届中国·河南招才引智创新发展大会

江凌、徐衣显出席大会开幕式并到洛阳展区巡馆

23日到昨日，第四届中国·河南招才引智创新发展大会在郑州国际会展中心举行，我市组团参加大会。

省委常委、市委书记江凌，市委副书记、代市长徐衣显出席大会开幕式并到洛阳展区巡馆。

本届大会由省委省政府、欧美同学会(中国留学人员联谊会)、中国博士后科学基金会主办，以“广聚天下英才，助力中原出彩”为主题，主要聚焦河南重点行业、优势产业、新兴产业发展需求，面向海内外延揽一批高层次、创新型、引领型人才(团队)，推动一批高质量人才项目合作和创新创业项目落地，是一次高规格、大规模的招才引智活动。

我市共有153家单位组团参加大会。在高端人才(项目)对接洽谈会上，全省共设1644个展位，参加招聘单位1450家，提供岗位5万多个。洛阳设展位153个，提供岗位超过5000个，其中事业单位岗位接近1000个，涉及教育、卫生、文物等系统，主要引进高层次人才、急需紧缺人才和特殊专业人才；另有117家洛阳优质企业参加招聘活动，涉及先进装备制造、特色新材料、新能源、电子信息、高端石化、文化旅游、生物医药、科技服务等十大重点产业，提供岗位4000多个。在这些岗位中，五大热门专业分别是：机械类、计算机类、电气类、工程类、化学类。

为更好地做好引才工作，我市在招聘现场播放“建设青年友好型城市”主题宣传片，发放《洛阳市人才政策汇编》《洛阳市招才引智人才需求蓝皮书》《洛阳市重点产业紧缺人才需求指导目录》等，并设置引才服务处和绿色通道，为高层次人才、急需紧缺人才现场“一站式”办理职称聘任、岗位聘用、工资社保等引进手续。

完善的人才支持政策和青年友好型城市的建设，吸引众多人才将目光投向洛阳，截至昨日，我市在大会上接收简历近万份，初步达成意向3153人。值得一提的是，我市今年出台的博士后新政《洛阳市加强博士后工作培养高层次创新型青年人才实施办法》引来高端人才目光，仅河南科技大学就收到30多份博士学位人员简历，现场达成意向7人，拟进站博士后研究人员3人。

作为第四届中国·河南招才引智创新发展大会承办城市之一，本月15日，我市举办了“才聚河洛”2021中国·河南招才引智创新发展大会暨跨国技术转移大会洛阳都市圈专场活动。全市优选的校地合作项目、揭榜挂帅攻关项目、双招双引项目等36个重点项目完成现场签约，计划总投资额突破225亿元；现场发布的《洛阳市重点产业紧缺人才需求指导目录》为深入全面掌握洛阳重点产业人才需求现状，促进产业急需人才集聚，推动重点产业快速发展提供了数据支撑。（记者 牛鹏远）