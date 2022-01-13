人才需求超4000人！洛阳将组团参加第五届中国·河南招才引智创新发展大会

9月24日，第五届中国·河南招才引智创新发展大会主场活动——人才(项目)线上对接洽谈会将盛大启幕，洛阳市共组织340家招聘单位参会，发布岗位超过800个，人才需求超过4000人。

9月24日，第五届中国·河南招才引智创新发展大会主场活动——人才(项目)线上对接洽谈会将盛大启幕，洛阳市共组织340家招聘单位参会，发布岗位超过800个，人才需求超过4000人。

中国·河南招才引智创新发展大会是河南省近年以省委、省政府名义举办的高规格、大规模的招才引智活动，自2018年起已连续举办四届，面向海内外延揽了一批高层次、创新型、引领型人才(团队)，推动了一批高质量人才项目合作和创新创业项目落地。

本届招才引智创新发展大会由河南省委、省政府，欧美同学会，中国博士后科学基金会主办，主题是“广聚天下英才，助力中原出彩”。作为本届大会的主场活动，人才(项目)线上对接洽谈会将在9月24日到25日举办，洽谈会依托中国·河南招才引智创新发展大会官网，搭建VR虚拟招聘会场，设置虚拟招聘展位，模拟线下招聘求职功能，通过直播交流、信息互动、线上面试等方式开展人才招聘和项目推介对接。

经前期积极筹备，洛阳市共组织340家单位参加今年的人才(项目)线上对接洽谈会，目前已在线发布岗位800多个，人才需求超过4000人，涵盖光电元器件、高端精密轴承、耐火材料、农机装备、生物医药、新能源电池、人工智能等重点产业及公共服务行业，呈现出岗位类别多、发展空间大等特点。

在全市340家参会单位中，还包括43家事业单位，提供岗位131个，人才需求415人，涉及教育、卫生、文物等系统，主要引进高层次人才、急需紧缺人才和特殊专业人才。

为方便求职者随时随地逛会场，洽谈会还搭建了VR虚拟招聘会场，会场设有洛阳招聘专区，专区内有洛阳市情介绍、洛阳市青年人才就业创业优惠政策、招聘单位和招聘岗位等信息，求职者动动手指或点点鼠标，就能实现沉浸式“云”逛会场。

参加人才(项目)线上对接洽谈会有两种方式。

●手机用户可扫下方二维码登录“洛阳专区”，注册账号并完善个人信息后，即可查看全部参会单位和招聘岗位，线上投递简历。

●电脑用户先登录第五届中国·河南招才引智创新发展大会场官网(https://www.zghnrc.gov.cn/)，注册并完善个人信息后，进入“人才(项目)线上对接洽谈会”页面，找到“洛阳专区”，即可查看全部参会单位和招聘岗位，线上投递简历。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆)