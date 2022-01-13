即日起，洛阳两条公交线路调整

昨日，记者从洛阳公交集团获悉一批出行便民信息。因洛宜路(丝路大道—周山大道口段)封闭施工，从即日起，两条公交线路进行调整。

昨日，记者从洛阳公交集团获悉一批出行便民信息。因洛宜路(丝路大道—周山大道口段)封闭施工，从即日起，两条公交线路进行调整。 昨日，记者从洛阳公交集团获悉一批出行便民信息。因洛宜路(丝路大道—周山大道口段)封闭施工，从即日起，两条公交线路进行调整。 ●95路延长线：从牡丹广场东发车，沿原线行至周山大道洛宜路口，改走周山大道、开元大道、张衡街，之后恢复原线运营；调整路段去、回程线路一致。 ●205路：从滨河北路孙辛辅路口西发车，沿原线行至丝路大道洛宜路口，改走丝路大道、开元大道、周山大道、洛宜路，之后恢复原线运营；调整路段去、回程线路一致。 为方便国庆假期市民游玩，10月1日至10月7日，两个景区开通摆渡车。 ●八里堂站(地铁2号线A出口)—天鹅湖伊河湿地游园摆渡车：从八里堂站发车，走龙门大道、开元大道、三川大道、古城东路、天鹅湖伊河湿地游园、开拓桥、开元大道、龙门大道至八里堂站。发车时间：八里堂站(地铁2号线A出口)9:00至12:00、14:00至17：00，整点发车；无人售票，票价每人次1.5元，支持移动支付和使用各类IC卡。 ●八里堂站(地铁2号线A出口)—倒盏民俗村摆渡车：从八里堂站发车，走伊洛东路、孝文大道至倒盏民俗村。发车时间：八里堂站(地铁2号线A出口)10：00至13：00、15:00至18：00，整点发车；无人售票，票价每人次1.5元，支持移动支付和使用各类IC卡。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲）