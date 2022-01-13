9家不合格液化石油气经营企业被立案查处

今日，记者从洛阳市市场监管局了解到，按照2022年洛阳市产品质量监督抽查计划，该局在全市组织开展了液化石油气质量监督抽查，覆盖全部生产、销售企业，共抽检52个批次。目前抽查结果已经出炉，9家企业的产品不合格，目前这9家不合格液化石油气经营企业已被立案查处。

今日，记者从洛阳市市场监管局了解到，按照2022年洛阳市产品质量监督抽查计划，该局在全市组织开展了液化石油气质量监督抽查，覆盖全部生产、销售企业，共抽检52个批次。目前抽查结果已经出炉，9家企业的产品不合格，目前这9家不合格液化石油气经营企业已被立案查处。

液化石油气检验项目主要包括蒸气压、组分含量、残留物、总硫含量、硫化氢、铜片腐蚀、游离水、密度等指标。下一步，该局将针对不合格产品依法处理，充分发挥市场监管职能，提高产品质量监管效能，净化市场消费环境，保障公众用气安全。

危化品安全事关人民群众生命财产安全、事关发展稳定大局。近年，洛阳市市场监管局坚持长效治理、重拳整改、隐患清零，部署开展燃气和危化品安全排查整治，在全市开展“查隐患、灭死角、保安全”监督互查活动，实现隐患整改闭环管理，全市危化品安全形势总体平稳有序、安全向好，多年来没有发生安全事故。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 陈翔)