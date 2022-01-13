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洛阳市第六期“三个一批”活动 这些项目受关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.28 17:54

　　塔吊林立、机器轰鸣、车辆穿梭，一座座现代化厂房拔地而起，一条条生产线建成投用，一个个重大项目稳步实施……河洛大地处处呈现出项目建设的火热景象。

　　今年以来，洛阳市坚持把推进“三个一批”项目建设作为稳定经济运行的重要抓手、推动高质量发展的关键举措，紧紧扭住项目建设关键环节，靶向施策、精准发力，着力推动项目早开工、早建成、早投用。

　　9月28日，按照省委省政府统一部署，洛阳市与全省同步举行第六期“三个一批”项目建设活动。记者为您带来项目建设最新资讯。

　　以精准招商赋能产业做大做强

　　宁德时代、凯盛科技、华为技术、海澜之家、东旭集团等龙头企业纷纷在洛布局，以精准招商赋能产业做大做强，洛阳以“项目为王”挺起高质量发展脊梁。

　　在洛阳市第六期“三个一批”活动上，招商引资依然硕果累累。集中签约项目45个，投资总额312.3亿元，主要涉及新能源电池、航空装备、高端轴承、人工智能、电子化工、电子显示材料等十大产业集群。

　　其中，现场签约的8个代表性项目有：北京中科飞龙传感技术有限责任公司落户高新区的AI智能产业化基地项目、宁波祥润能源有限公司落户汝阳县的龙泽能源绿色低碳资源综合利用项目、武汉零远思维科技有限公司落户新安县的铝基新材料生产基地项目、杭州颐高集团落户宜阳县的颐高梦巢智慧岛产业社区项目、宜丰新众拓电子科技有限公司落户伊滨区的新众拓电子科技智能终端项目、一道新能源科技(衢州)有限公司落户偃师区的5GW高效智能光伏组件生产基地项目、北京中科富海低温科技有限公司落户孟津区的中科富海综合气体岛项目、杭州恒生电子落户洛龙区的恒生数字经济产业集群项目。

　　瞄准长三角、环渤海、粤港澳大湾区等风口产业集聚地区，设立招商联络处和招商组，抓好驻点招商；设立总规模100亿元的产业链招商专项基金，抓好基金招商；与有发展风口产业经验和资源的产业运营商合作，布局建设专业园区，抓好产业运营商招商……瞄准重点发展的产业集群，洛阳市不断创新招商方式，精准招引龙头企业，带动上下游、左右链优质企业和项目集聚。今年以来，洛阳市围绕十大产业集群已引进亿元以上产业项目91个、合同资金额964.9亿元。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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