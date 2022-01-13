东旭氢能电机及智能装备产业园项目加紧推进

9月26日，在位于涧西区的东旭氢能电机及高端装备产业园项目建设现场，工人正加紧施工。

9月26日，在位于涧西区的东旭氢能电机及高端装备产业园项目建设现场，工人正加紧施工。 9月26日，在位于涧西区的东旭氢能电机及高端装备产业园项目建设现场，工人正加紧施工。 该项目位于涧西区丝路大道以东、孙白路以北、祁连路以南。作为涧西区坚持产业为基、大力发展风口产业的标志性工程，东旭氢能电机及智能装备产业园项目占地261亩，总投资50亿元，主要建设氢燃料电池发动机项目和智能高端装备项目。目前，氢能电机装备展览馆建成开放，氢燃料电池发动机项目和智能高端装备项目正加紧建设。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 高德权 摄）