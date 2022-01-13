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东旭氢能电机及智能装备产业园项目加紧推进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.27 17:12

　　9月26日，在位于涧西区的东旭氢能电机及高端装备产业园项目建设现场，工人正加紧施工。

　　该项目位于涧西区丝路大道以东、孙白路以北、祁连路以南。作为涧西区坚持产业为基、大力发展风口产业的标志性工程，东旭氢能电机及智能装备产业园项目占地261亩，总投资50亿元，主要建设氢燃料电池发动机项目和智能高端装备项目。目前，氢能电机装备展览馆建成开放，氢燃料电池发动机项目和智能高端装备项目正加紧建设。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 高德权 摄）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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