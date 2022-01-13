“洛阳十大沉浸式文旅项目”评选活动启动

20日，记者从洛阳市文广旅局获悉，“洛阳十大沉浸式文旅项目”评选活动即日起启动，您可为心仪的沉浸式文旅项目投上一票。

20日，记者从洛阳市文广旅局获悉，“洛阳十大沉浸式文旅项目”评选活动即日起启动，您可为心仪的沉浸式文旅项目投上一票。 20日，记者从洛阳市文广旅局获悉，“洛阳十大沉浸式文旅项目”评选活动即日起启动，您可为心仪的沉浸式文旅项目投上一票。 沉浸式文旅是现阶段文旅产业发展的新风口。本次评选活动以“沉浸赋能，视听盛宴”为主题，旨在评选出一批具有一定品牌影响力和互动性的剧本体验馆、沉浸式演艺、数字体验馆等沉浸式文旅项目，助力洛阳沉浸式文旅产业发展。 本次评选活动采取各县(区)文旅部门推荐、企业(单位)自荐的方式进行报名，评选活动将综合网络投票(30%)和专家评审(70%)两个环节，产生最终结果。网络投票将通过“洛阳旅游”微信公众号发起，按照得票数对参评项目进行排名。网络投票结束后，主办方将网络评选结果提交至专家评审组，评审组将按照评分标准并结合形象展示后的社会反响等进行评审。评选结束后，面向社会公布“洛阳十大沉浸式文旅项目”获奖单位(企业)名单。 洛阳市文广旅局相关负责人表示，将以此次评选活动为契机，抢抓文旅产业发展新风口，打造一批沉浸式文旅项目，丰富沉浸式文旅新业态，为洛阳沉浸式文旅产业发展注入新动力，助力我市打造沉浸式文旅目的地。 ●投票时间：9月21日9：00至9月27日18:00 ●投票方式：关注洛阳旅游微信公众号，点击下方洛阳攻略菜单，选择洛阳十大沉浸文旅项目评选，即可参与本次活动。 ●投票规则：每个微信每天可投10票，只能为同一参评单位(企业)投1票。 ●各参评企业(单位)可通过互联网媒体、市属媒体、城市自媒体等平台，在抖音、视频号等新媒体平台，发布相关视频、照片植入#洛阳旅游种草计划#、#沉浸洛young城#话题，全面展示品牌形象。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)