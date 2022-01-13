快讯！洛阳市举行第六期“三个一批”项目建设活动

9月28日，国庆节前夕，按照省委省政府统一部署，洛阳市与全省同步举行第六期“三个一批”项目建设活动。
9月28日，国庆节前夕，按照省委省政府统一部署，洛阳市与全省同步举行第六期“三个一批”项目建设活动。
9月28日，国庆节前夕，按照省委省政府统一部署，洛阳市与全省同步举行第六期“三个一批”项目建设活动。
今年以来，洛阳市坚持把推进“三个一批”项目建设作为稳定经济运行的重要抓手、推动高质量发展的关键举措，紧紧扭住项目建设关键环节，靶向施策、精准发力，着力推动项目早开工、早建成、早投用。前五期“三个一批”项目核定转化398个、总投资3137亿元，项目建设对经济发展的支撑作用不断增强。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 李迎博 白云飞 孙小蕊)
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