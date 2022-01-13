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首期投资140亿元！由宁德时代投资的中州时代新能源生产基地项目在洛阳开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.28 17:15

　　28日，由宁德时代投资的中州时代新能源生产基地项目在洛阳市伊滨区开工，标志着洛阳新能源电池产业又多了一个重量级项目，将对洛阳新能源电池产业发展起到重要推动作用。

　　该项目位于伊滨区司马光路与汉魏大道交叉口西南处，项目将按照“灯塔工厂”标准，在伊滨区建设新能源电池基地，首期项目总投资约140亿元，预计3年内建成投产。未来洛阳与宁德时代将进一步探索扩大投资、拓展合作领域，打造全国有竞争力的1000亿元产值新能源电池基地，并带动上下游配套产业及相关服务业年产值近2000亿元。

　　良好的产业基础，是洛阳与宁德时代牵手合作的前提条件。洛阳市新能源电池产业有一定发展基础，现有上下游重点企业20余家，涵盖锂电池、燃料电池、电池材料、动力电池应用等领域，去年产业规模达160亿元。根据《洛阳市新能源电池产业集群发展实施方案》，洛阳将把新能源电池产业打造成全市制造业高质量发展和经济持续增长的重要引擎，到2025年，洛阳新能源电池产业规模将力争达到2000亿元。

　　当前，宁德时代正进一步完善生产基地布局，与洛阳产业发展、招商引资方向高度契合。自今年双方对接以后，很快确定合作意向，历时100天紧密对接，于今年6月签署合作协议，双方将携手推进新能源产业生态建设，加快在洛阳形成在全国范围具有竞争优势的新能源产业集群。签约后，洛阳通过实行“保姆式”全程精细化服务，在不到100天时间里，帮助企业协调项目土地、企业注册等工作，刷新了项目推进的“洛阳速度”。

　　中州时代新能源生产基地项目开工后，洛阳、宁德时代将把该基地建成全国有竞争力的新能源电池基地。此外，双方还将共同推进新能源产业生态建设，合作引入新能源电池上下游配套产业，打造在全国范围有竞争优势的新能源产业集群。与此同时，双方将全力推进“零碳洛阳”工程，共同推广新能源技术在城市交通等领域应用，协同构建洛阳市新能源市场和产业双高地。

　　据预测，中州时代新能源生产基地项目投产后，将吸引其上下游配套产业向周边集聚，预计整体产业规模将超过2000亿元，有力推动我省加快融入全国新能源汽车产业发展格局，促进我省汽车产业高质量发展。项目落地后，还将直接带动就业2万人，配套产业带动就业超2万人，周边可迅速集聚12万人以上城市人口，必将对周边产业配套、人才引进、物流发展等方面带来积极影响。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李东慧/文 张怡熙/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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