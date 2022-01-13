洛阳城市区建成22个智能立体停车场 出租车全部更换为新能源汽车

昨日，记者从市交通运输部门获悉，我市绿色出行创建行动取得显著成效。

昨日，记者从市交通运输部门获悉，我市绿色出行创建行动取得显著成效。

近年，我市积极开展绿色出行创建行动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，引导市民乘坐公共交通工具、步行和骑自行车出行。目前，我市开通地铁线路2条43.3公里，运营城市公交线路147条664公里，建成城市慢行道355公里；城市公共交通机动化出行分担率达48.28%；绿色出行创建行动11项指标全部完成。

早在2011年，我市就发布了《洛阳市城市公共交通条例》，又先后印发了涉及轨道交通、城市公交、共享单车等的规章条例，为推进绿色出行城市创建提供了制度保障；从2007年至今，每年开展绿色出行宣传活动，鼓励和引导市民乘公交车、骑自行车和步行出行；从2013年开始建设公共自行车系统，进一步完善城市绿色出行方式。

近年，我市投入320亿元建设轨道交通；累计投入10多亿元购置1200辆纯电动车；投资4000万元建成智能调度智慧平台和100块电子站牌；2020年至2021年，共建设137公里快速路、主干道、次干道和支路，城市道路里程达到1118.48公里；完成39条道路的步行道、非机动车道建设、改造，总长度约419公里；在市区内投放共享单车8万余辆；建设公交场站32个、公共停车场170余个、泊位约4万个、公共充电桩9500个、公交车专用道141.87公里。截至2022年6月，全市建成1676.57公里的盲道，改造141辆无障碍公交车；城市区建成22个智能立体停车场、4209个泊位。

2021年11月，我市在全国地级市范围内率先实现城市区出租车全部更换为新能源汽车；2021年年底，10350辆国三及以下排放标准营运柴油货车全部淘汰。

另外，我市还创新开通定制公交、旅游公交、夜班公交等，设置公交车妈咪小屋、流动超市、爱心驿站等，全面实现公交车、地铁移动支付，在全省率先实现健康码、乘车码、实体卡“卡码合一”，建设智慧停车管理系统云平台。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵飞虎)