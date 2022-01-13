新能源汽车在小区内停车收费是否减半？洛阳市发改委回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：新能源汽车在小区业主共有公共停车位停车，享受费用减半优惠吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：新能源汽车在小区业主共有公共停车位停车，享受费用减半优惠吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：新能源汽车在小区业主共有公共停车位停车，享受费用减半优惠吗？如果长期在固定停车位停车，还能享受优惠吗？优惠政策依据是什么？
洛阳市发展和改革委员会回复：根据国家有关政策，我市新能源汽车停车费在所在区域收费标准基础上减半，区域包含住宅小区。停车优惠活动可按合同约定执行。
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