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“十四五”期间，力争洛阳新能源汽车产业规模超千亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.24 08:53

　　随着碳达峰和碳中和目标的提出，我国新能源产业迎来黄金发展时期，预计到2025年，我国新能源汽车新车销售量占汽车新车销售总量的20%左右。可以说，未来几年新能源产业领域孕育着无限的市场及投资机会。

　　我市新能源产业基础较为完善，目前已形成以光伏、光热为主，新能源装备、新能源汽车等全面发展的格局，2021年营业收入400亿元。在新能源汽车领域，我市目前拥有具备汽车(含改装车)生产资质企业7家、重点零配件生产企业30余家、氢燃料电池汽车产业相关重点企业20家。在新能源领域，中航锂电拥有深厚的三元及磷酸铁锂体系锂电池产品及技术储备，建设有三元锂离子动力电池生产线等国内外一流水平的电池生产线；龙鼎铝业、万基控股等铝箔生产企业转型生产电池级铝箔，转型项目完工后我市将具备15万吨锂、钠离子电池电极铝箔年产能；全市光伏领域形成从工业硅到三氯氢硅、多晶硅、单晶硅、硅片、光伏玻璃、太阳能电池片和组件等完整的产业链条。

　　在此基础上，我市将聚焦两大领域，大力推动新能源产业发展：聚焦新一代动力电池、纯电动汽车整车、氢气储运装备、燃料电池汽车核心组件及整车等方向，依托格力钛新能源、中国一拖、中集凌宇等整车企业，整合产业链上下游企业，积极对接头部企业，加快氢沄(河南)新能源氢能发动机等重点项目建设，推动上汽红岩新能源重卡生产基地等招商项目落地实施，谋划引进一批项目，把新能源汽车产业打造成洛阳支柱产业；聚焦氢能、光伏、动力电池等方向，将优化氢气布局，通过加快推广光伏电站建设，健全储能循环利用体系，积极对接比亚迪、宁德时代等龙头企业，谋划引进一批重点项目，大力发展新能源产业。

　　“十四五”期间，我市将努力争取新能源汽车产业头部企业落地，推动实现新能源汽车产业规模超千亿元，建成全国中西部地区重要的新能源汽车产业基地，力争到2023年，全市新能源产业规模达到600亿元，到2025年达到800亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 邱腾飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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