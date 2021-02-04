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新能源汽车充电站对车辆收取“超时占位费” 这事儿你咋看？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.02 20:06
温馨提示

　　近日，老城区一家新能源汽车充电站对不及时驶离充电车位的车辆收取“超时占位费”一事引发网友关注。今日，洛报融媒记者调查了解到，新能源汽车充电站不属于停车场范畴，我市尚未针对这一新兴事物出台机动车停放收费管理有关政策，“超时占位费”属于市场调节价，不违反相关价格法规要求。相关专家建议，我市应尽快出台政策法规，用合理收费等方式规范停车秩序。

　　事件：充电站对充电超过3小时的车辆收取“占位费”

　　这家充电站位于老城区玄武门大街南侧的起重机厂院内，由河南古都能瑞新能源有限公司建设经营。记者在现场看到，该充电站设有50多个充电桩，每个充电桩前都施划了充电停车位。

　　引发市民关注的，是悬挂在该充电站入口处的一块“温馨提示”牌。记者看到，牌子上面写着“非充电车辆禁止入内，充电车辆3小时内免收停车费，超过3小时按每半小时3元收取充电车位占用费。”

　　该充电站一名值班人员告诉记者，目前站内只开放了“快充”充电桩，因此大部分车辆在3小时内都能把电量充满，不及时驶离充电车位的车辆收取“占位费”的规定，主要是为了督促车主在充完电后及时把车开走，保证充电桩能够更好地循环利用。

　　“其实，这个规定不是为了收费，更多是想提醒车主。并且我们在实际操作时也很灵活，如果车辆超时不长或者车主是第一次来，提醒两句就让人家走了，并不会收费。”该值班人员说。

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[ 责任编辑：崔利利]
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