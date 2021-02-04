发展新能源汽车产业 洛阳将从这些领域发力

13日，记者从洛阳市工信局获悉，省政府办公厅近日发布《河南省加快新能源汽车产业发展实施方案》(下文简称“《方案》”)，多处提及洛阳。

13日，记者从洛阳市工信局获悉，省政府办公厅近日发布《河南省加快新能源汽车产业发展实施方案》(下文简称“《方案》”)，多处提及洛阳。

《方案》指出，我省将坚持电动化、网联化、智能化发展方向，优化产业布局，强化创新驱动，加快提升新能源汽车产业基础能力和产业链现代化水平，努力向汽车强省目标迈进。

根据《方案》，围绕扩大整车产业规模，我省将以洛阳等地为支撑，巩固电动客车市场优势，大力发展新能源乘用车、商用车，加快布局燃料电池汽车、智能网联汽车产业，形成“一带多点”发展格局。

其中具体包括：在培育整车生产基地上，我省将实行“一企一策”，引入战略合作伙伴，鼓励推动洛阳等地新能源汽车企业加快技术、销售模式创新，尽快实现达产达效；在加快氢燃料电池汽车产业布局上，我省将支持洛阳等地重点企业和研发机构加快氢燃料电池整车、电堆、动力系统、电驱动系统等研发应用，推动氢燃料电池核心关键技术突破、核心零部件产业化，逐步形成氢燃料电池汽车“核心零部件+整车”产业链。

围绕做强核心部件产业，在重点发展动力电池产业上，我省将以洛阳等地骨干企业和研发机构为依托，加快推动电池正负极、隔膜、电解质、电池管理系统等技术进步，加强电池系统技术攻关，以及关键材料和固态动力电池、锂硫电池技术研发及产业化。

围绕加强新能源汽车推广应用，在开展燃料电池汽车示范应用上，我省将支持洛阳等地在城市公交、城际客运、机场、景区、物流运输等专线开展燃料电池汽车示范应用。作为洛阳市重点发展的产业链之一，洛阳新能源汽车产业链近年在招商方面取得重大突破，全市新能源汽车产业链条不断完善，产品种类日益丰富，产业规模不断壮大，进入快速发展时期。全市现有中国一拖、中集凌宇、中建二局、洛阳广通、珠海广通洛阳分公司、朗宸旅居车、洛阳德野等拥有汽车(含改装车)生产资质的企业7家，中航锂电、凯迈电子等重点零配件生产企业30余家，新能源汽车相关产业营收超100亿元。

下一步，洛阳市将积极发挥“双长制”作用，同时继续深入开展“万人助万企”活动，重点依托银隆新能源、中国一拖、中集凌宇等整车企业，整合中航锂电、凯迈电子、嘉盛新能源等产业链上下游企业，加大招商力度，加快项目建设，加快新产品研发，加快抢占市场，以源源不断的项目建设为产业集聚提供有力支撑，力争把新能源汽车产业打造成洛阳支柱产业，把洛阳市建设成为我国中西部地区重要的新能源汽车产业基地。（记者 陈曦 通讯员 孔昭 王国兴）