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洛阳新能源汽车数量快速增长 4年翻了5倍多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.21 19:51
一辆新能源汽车在车管所办理业务

　　记者今日从市交警支队车管所获悉，截至20日，全市机动车登记上牌量为1496553辆。其中，新能源汽车数量为36975辆，比2018年时翻了5倍多。统计数据表明，我市新能源汽车保有量每年呈快速增长态势。

　　全市机动车保有量约150万辆，燃油车仍占“大头”

　　市交警支队车管所数据显示，截至20日，全市机动车登记上牌量为1496553辆。其中，燃油车仍占“大头”，占比约为97.5%。而新能源汽车登记上牌量为36975辆，约占机动车登记上牌总量的2.47%。

　　新能源汽车主要分为纯电式汽车和插电式混合动力汽车两种。数据显示，我市纯电式汽车数量远远高于插电式混合动力汽车，前者数量达34677辆，约为后者的14倍，占新能源汽车总量的93.5%。

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[ 责任编辑：潘亮]
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