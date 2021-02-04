“十四五”期间，洛阳将加快建设中西部地区重要的新能源汽车产业基地

放眼新能源汽车产业，“洛阳创新”当前势头正红！有中航锂电电池产品供应广汽、长安、吉利等重量级车企，其动力电池企业装车量位居国内前三的发展新篇，也有洛阳银隆项目接连斩获新能源公交车大单，推动我市产业升级的创新突破。

一拖特装生产的新能源产品

放眼新能源汽车产业，“洛阳创新”当前势头正红！有中航锂电电池产品供应广汽、长安、吉利等重量级车企，其动力电池企业装车量位居国内前三的发展新篇，也有洛阳银隆项目接连斩获新能源公交车大单，推动我市产业升级的创新突破。

“十三五”以来，新能源汽车产业加速发展，为经济增长注入强劲新动能。作为制造业强市，我市相应产业基础良好，目前在整车(含改装车)方面拥有中国一拖等具备车辆生产资质的企业7家，在关键零部件领域拥有中航锂电、洛轴、古城机械等规模以上汽车零部件生产企业40余家，并在科研领域依托河科大和机械工业第四设计研究院保持独特优势。

此外，今年3月，我市新能源汽车产业联盟实现扩容，在吸纳新鲜血液的同时，还将加快都市圈产业协同合作，为洛阳经济高质量发展提供绿色动力。

围绕新能源汽车产业链建设，在“十四五”期间，我市将依托银隆新能源、中国一拖、中集凌宇等整车企业，整合中航锂电、凯迈电子、嘉盛新能源等产业链上下游企业，发力项目建设、新产品研发、抢占市场，加快推动洛阳成为中西部地区重要的新能源汽车产业基地。

根据《洛阳市制造业产业链“链长制”工作方案》，力争到2025年，全市新能源汽车产业营业收入达到200亿元，“洛阳造”液罐车、环卫车等专用车产品跻身国内一流水平，新能源客车、环卫车产业初具规模，锂电池产业进一步发展壮大，基本形成产业链条完整、创新能力较强、产业结构优化的汽车产业体系。