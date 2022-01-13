洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳新能源交通建设：“绿色车轮”越多，绿色出行越行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.24 08:50

　　如今，穿梭于我市大街小巷的公交车、出租车都是新能源车辆。近年，我市着力推进高耗能、高排放车辆淘汰，新能源公共交通车辆推广使用等工作，为绿色出行创建提供了坚实基础。

　　2020年，我市启动中心城区出租车更换新能源纯电动车辆工作，4227辆出租车全部实现更新。截至今年6月，全市公交车总数为2503辆，全部为新能源和清洁能源车辆。按照相关要求，今后我市新增的公交车也将全部为新能源和清洁能源车辆。

　　2018年10月，我市印发《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划》，明确提出：城市建成区公交、市政、环卫、邮政、出租、通勤、快递物流、社区警务、景区观光车辆全部更换为新能源车。2019年至2020年，我市先后发布《洛阳市老旧车淘汰补贴资金管理办法》《洛阳市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作实施方案》《洛阳市高排放老旧机动车淘汰更新补贴政策》。

　　创建期间，我市迅速成立老旧车淘汰工作领导小组和工作专班，协调组织生态环境、交通运输、工信、商务、城管等多部门强力推进老旧车淘汰工作，将老旧车淘汰纳入全市大气污染防治工作的年度考核重要指标体系。截至2021年年底，我市10350辆国三及以下排放标准营运柴油货车全部淘汰。

　　在计划更换新能源车辆之初，我市就将公交充电桩建设列入政府工作部署。截至目前，我市共建有516个公交充电车位，极大改善了纯电动公交车充电便捷度。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
        近期，河南省文化和旅游厅公布了2022年河南省特色生态旅游示范镇名单，我市5个乡镇上榜。分别是：洛宁县故县...
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
    		•  
    新闻排行
  • 老城区发现1例初筛阳性感染者
  • 2022河洛文化旅游节暨第五届中原国际...
  • 江凌与万达集团董事长王健林举行工作会谈
  • 江凌到老城区指导调度疫情防控工作
  • 2022洛阳河洛文化旅游节暨第五届中原...
  • 老城区重点区域人员核酸检测结果公布
  • 2022年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动...
  • 9月24、25日，老城区将在重点区域开展...
  • 25日晚央视《探索发现》，为您揭秘龙...
  • 黄河文化读书月主题阅读活动预告来啦！
    		•
    百姓呼声
    网友建议：滨河南路龙祥街口建过街天桥
    工作变更，住房公积金如何办理账户转移
    精彩图片
    第五届中原国际文化旅...
    “东方红”氢能源燃料...
    世界无车日，洛阳市民...
    打造高端产业社区 助推...
    精彩热帖

    秋日胡杨

    游隋唐园随拍

    “醉”美隋唐

    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605