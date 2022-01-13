洛阳新能源交通建设：“绿色车轮”越多，绿色出行越行

如今，穿梭于我市大街小巷的公交车、出租车都是新能源车辆。近年，我市着力推进高耗能、高排放车辆淘汰，新能源公共交通车辆推广使用等工作，为绿色出行创建提供了坚实基础。

如今，穿梭于我市大街小巷的公交车、出租车都是新能源车辆。近年，我市着力推进高耗能、高排放车辆淘汰，新能源公共交通车辆推广使用等工作，为绿色出行创建提供了坚实基础。

2020年，我市启动中心城区出租车更换新能源纯电动车辆工作，4227辆出租车全部实现更新。截至今年6月，全市公交车总数为2503辆，全部为新能源和清洁能源车辆。按照相关要求，今后我市新增的公交车也将全部为新能源和清洁能源车辆。

2018年10月，我市印发《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划》，明确提出：城市建成区公交、市政、环卫、邮政、出租、通勤、快递物流、社区警务、景区观光车辆全部更换为新能源车。2019年至2020年，我市先后发布《洛阳市老旧车淘汰补贴资金管理办法》《洛阳市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作实施方案》《洛阳市高排放老旧机动车淘汰更新补贴政策》。

创建期间，我市迅速成立老旧车淘汰工作领导小组和工作专班，协调组织生态环境、交通运输、工信、商务、城管等多部门强力推进老旧车淘汰工作，将老旧车淘汰纳入全市大气污染防治工作的年度考核重要指标体系。截至2021年年底，我市10350辆国三及以下排放标准营运柴油货车全部淘汰。

在计划更换新能源车辆之初，我市就将公交充电桩建设列入政府工作部署。截至目前，我市共建有516个公交充电车位，极大改善了纯电动公交车充电便捷度。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）