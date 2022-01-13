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“社区+技能培训”！洛阳更多社区打通居民就业“绿色通道”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.28 11:25

　　今天上午，洛阳市涧西区长二社区居民李桂香揣着笔记本走进了社区新时代文明实践站就业创业培训中心，由涧西区人社局和社区公共举办的月嫂培训课程正在这里进行。

　　今年44岁的李桂香是两个孩子的母亲，也是一名求职者。“在家门口就能免费获得这样专业的就业培训指导，太实在了！”李桂香说，相比社会上的同类课程，家门口的培训不仅方便，安全性也更有保障，“这是社区带给我们的幸福感！”

　　长二社区相关负责人介绍，今年以来，社区立足新时代文明实践站与区人社局等单位常态化开展就业技能培训，社区居民只需按规定完成培训并达到一定标准，即可获得相关的专业技能证书，踏入就业的“绿色通道”。此外，社区以居民的“心愿清单”为导向，结合社区“资源清单”而生成的多种类文化“项目清单”，也正在持续为群众的幸福“加码”。

　　长二社区是我市探索公共服务进社区创建特色道路的一个缩影。洛龙区定鼎门社区、老城区道北社区、伊滨区司马社区……如今，正有越来越多的社区在传统服务的基础上深耕特色，积极引入社区资源，寻求就业创业链接，持续释放动能和活力，帮助更多居民在家门口掌握更多就业技能，打通就业“绿色通道”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 董志雷 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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