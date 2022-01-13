宜阳县三乡镇：金秋时节种蒜忙 “蒜”好致富增收账

金秋九月，秋高气爽。正值农忙时节，走进宜阳县三乡镇南村村，到处一派繁忙景象，秋收、秋种正同时“上演”，绘就一幅美丽乡村好“丰”景的振兴画卷。眼下正是种植大蒜的好时节，田间地头，蒜农们抢抓秋种有利时机，播种来年致富增收新希望。

金秋九月，秋高气爽。正值农忙时节，走进宜阳县三乡镇南村村，到处一派繁忙景象，秋收、秋种正同时“上演”，绘就一幅美丽乡村好“丰”景的振兴画卷。眼下正是种植大蒜的好时节，田间地头，蒜农们抢抓秋种有利时机，播种来年致富增收新希望。

初秋清晨，微微凉意，却丝毫没有影响蒜农们种植的热情，在三乡镇南村村，蒜农们分工协作，有条不紊地忙碌着整地、施肥、挖沟、播种、覆土，掀起大蒜种植的热潮，一幅热火朝天的忙碌景象。

今年以来，该镇依托“三乡大蒜国家地理标志”和“全国名特优新农产品证书”的影响力，采取“合作社+农户”模式，大力发展大蒜产业，扩大种植规模。在南村流转土地800亩、配套硬化生产道路5公里，全力打造郑卢路两侧4000亩大蒜种植示范带，巩固现有规模。

宜阳县三乡镇党委书记高振飞表示，“下一步，三乡镇将继续做大做强大蒜产业，助力乡村振兴，围绕大蒜产业做足文章，拉长产业链条，带动更多村民就近就业，拨响致富金‘蒜’盘，‘蒜’好群众增收账。”(何芳君)⑧